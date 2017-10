Nizza-Lazio, probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni e statistiche di Nizza-Lazio, match valido per la terza giornata del gruppo K di Europa League, in programma giovedì 19 ottobre alle 19:00 all'Allianz Rivera di Nizza.

Probabili formazioni

Nizza (4-2-4): Cardinale; Souquet, Le Marchand, Dante,Jallet; Seri, Koziello, Saint-Maximin, Pléa, Balotelli, Lees-Melou. All. Lucien Favre

Infortunati: Cyprien

Squalificati: /

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Radu; Patric, Murgia, D.Di Gennaro, Milinković-Savić, Lulić; Nani, F.Caicedo. All. Simone Inzaghi

Infortunati: Felipe Anderson, Basta, J.Lukaku, Wallace, Marchetti

Squalificati: /

Statistiche

Prima sfida in assoluto tra Nizza e Lazio in competizione UEFA. I rossoneri sono stati ‘ripescati’ in Europa League, proprio dopo aver perso il playoff di Champions League contro il Napoli con un doppio 2-0 in favore della squadra di Sarri.

La Lazio ha un bilancio di 6 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte nei 16 precedenti contro squadre francese, incluso il ko per 6-0 contro il Lens nel secondo turno di Coppa Uefa 1977/78 che resta la sconfitta più pesante della Lazio in Europa.

Sia Lazio che Nizza hanno vinto entrambe le prime due giornate di Europa League, e queste due sfide decideranno praticamente la leadership del Gruppo K. Il Nizza, tra l’altro, è l’unica squadra - insieme a Milan e Zenit - ad aver segnato già 8 gol nelle prime due giornate della fase a gironi. I rossoneri, in caso di qualificazione, accederanno per la prima volta nella propria storia nella fase ad eliminazione diretta dell’Europa League, dopo essere stato eliminati nella scorsa stagione già alla fase a gironi.

La Lazio è imbattuta in trasferta, in Europa, da 6 partite (2 vittorie e 4 pareggi in questo parziale); non solo, la Lazio non perde in trasferta - nella fase a gironi - da 12 gare consecutive, l'ultima sconfitta è datata 29 Settembre 2011 con il ko contro lo Sporting per 2-1 a Lisbona.

La Lazio è ad un passo dal segnare 200 gol in competizioni UEFA, basterebbero 2 gol contro il Nizza per raggiungere questo risultato alla sua 180esima gara europea.

Nel Nizza ci sono ben due giocatori che hanno militato in Serie A, da Sneijder, eroe del Triplete dell’Inter nella stagione 2009-2010, a Mario Balotelli che ha vestito le maglie di Inter e Milan. Nella Lazio c’è invece il difensore Wallace che è stato tesserato del Monaco dal 2014 al 2016.