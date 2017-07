Tonfo del Galatasaray, ko anche il Lech Poznan. Solo pari per la Stella Rossa

Clamoroso quanto accaduto in Svezia. Alla Jamtkraft Arena, il Galatasaray, favorito per il passaggio del turno, perde 2-0 e rischia seriamente di abbandonare l'Europa League. Succede tutto nel secondo tempo: svedesi avanti al 68' con la rete di Ghoddos. L'1-0 sarebbe ancora un risultato abbordabile per i turchi, ma la rete nel recupero di Hopcutt complica terribilmente il passaggio del turno per Muslera e compagni, chiamati a vincere 3-0 in casa per andare al terzo turno preliminare. E' andata decisamente meglio alla Stella Rossa. I serbi pareggiano 1-1 sul campo del Pavlodar. Decisivi i gol dal dischetto di Boakye, per i serbi, e quello nel recupero di Zivkovic. A Belgrado, basterebbe anche uno 0-0 per fare un ulteriore passo avanti verso i gironi di Europa League.

Più vicino al terzo turno anche il Maccabi Tel Aviv, che vince 3-1 in rimonta contro gli islandesi del KR Reykjavik. In svantaggio all'ora di gioco per via della rete di Palmason, gli israeliani rimontano grazie alle reti di Choenfeld, Kjartansson e Atzili: in Islanda basterà anche una sconfitta con un gol di scarto. Bene, invece, le norvegesi: basta la rete di Acosta a regalare la vittoria al Brann in Slovacchia contro il Ruzomberok, mentre l'Odd espugna il Liechtenstein grazie all'1-0 sul Vaduz maturato con il sigillo di Occean. Tris scandinavo completato dalla vittoria dell'Haugesund, avanti 3-0 grazie alla rete di Abdi e all'uno-due firmato tra il 71' e il 73', ma che esulta solo a metà: il Lech Poznan, infatti, accorcia le distanze grazie alle reti di Majewski e al rigore di Jevtic nel recupero. In Polonia, ora, basterà una vittoria per 1-0. Bilancio positivo anche per le danesi: il Brondby batte 2-0 il VPS nel derby scandinavo, mentre Kjaer regala il successo per 1-0 al Lyngby in Slovacchia contro lo Slovan Bratislava. Ma il vero protagonista, tra le formazioni danesi, è Jakob Poulsen: il centrocampista del Midtjylland regala la rimonta ai suoi, ribaltando l'iniziale vantaggio per 2-0 del Ferencvaros e firmando, con una tripletta affiancata dalla rete di Onuachu, un 4-2 pesantissimo, maturato in Ungheria, che sa di qualificazione.

Ad un passo dal terzo turno anche il Videoton, che espugna l'Estonia con il 3-0 sul Kalju, e l'Astra. I romeni, l'anno scorso nel girone con la Roma, vincono 3-1 e dovranno difendere il doppio vantaggio in Azerbaigian contro lo Zira. Deludente, invece, lo 0-0 dell'Utrecht a Malta contro il Valletta. Il rigore di Futacs decide la supersfida di Dugopolje tra Hajduk Spalato e Levski Sofia, con i bulgari costretti al successo con due gol di scarto in casa per ribaltare la sconfitta in Croazia. Bilancio positivo anche per le squadre cipriote impegnate in questo secondo turno: l'Apollon ha praticamente ipotecato la qualificazione grazie al tris contro i moldavi dello Zaria Balti, mentre AEL Limassol e AEK Larnaca vincono entrambe 1-0, in trasferta e rispettivamente contro Niedercorn (Lussemburgo) e Cork City, capolista in Irlanda. A rischio eliminazione, invece, l'Aberdeen, che non va oltre l'1-1 in casa contro i bosniaci del Siroki Brijeg, e lo Sturm Graz, che nella prima partita della sua Europa League perde 1-0 in Austria in superiorità numerica contro il Mladost Podgorica: ora, in Montenegro, servirà una vittoria con due reti di scarto per assicurarsi il terzo turno preliminare.