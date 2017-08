Torna la voglia di Milan: in 65mila a San Siro per il Craiova, in 'campo' anche Bonucci e Biglia

Ci siamo. Il Milan torna a casa, e torna in Europa! La sfida d’andata è stata solo un assaggio del ritorno in Europa dei rossoneri, che hanno il compito - ora - di portare a casa la qualificazione per avvicinarsi all’accesso alla fase a gironi. Una gara piena di spunti e di attese, non per la difficoltà dell’avversario, non per l’incertezza della qualificazione, ma per l’attesa che ha circondato la gara in questi ultimi giorni. A San Siro sono attesi più di 60 mila spettarori, un numero alto che non si vedeva da tempo nell’impianto sportivo milanese. E dire che l’ultima gara del Milan, a San Siro, in Europa, aveva visto ‘soltanto’ poco più di 55 mila spettatori...

San Siro torna ai vecchi tempi: attesi 65 mila spettatori

È solo un preliminare di Europa League, ma a San Siro è atteso il pienone (quasi) per la sfida di ritorno contro il Craiova. La voglia di Europa è altissima, la voglia di Milan è altissima. Era dal 19 Febbraio 2014 che San Siro non ospitava una gara europea, per i rossoneri, da quel nefasto 0-1 contro l’Atlético Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions (55.890 spettatori). Di quel Milan sono rimasti solo due interpreti, Abate che entrò a partita in corso al posto dell’infortunato De Sciglio, e Montolivo che non giocò la doppia sfida contro i colchoneros per squalifica, per quel rosso diretto rimediato contro l’Ajax nella fase a gironi.

La formazione di Milan-Atlético Madrid 0-1

Milan (4-3-2-1): Abbiati; De Sciglio (25’ Abate), Rami, Bonera, Emanuelson (86’ Constant); Poli, de Jong, Essien; Taarabt, Kaká; Balotelli (77’ Pazzini). All. Clarence Seedorf

La grande ‘festa’ è attesa per le 20.45, quando comincerà la sfida contro il Craiova, che potrà regalare ai rossoneri il pass per i playoff, ultimo crocevia per l’accesso alla fase a gironi (17/08 andata, 24/08 ritorno). 211 milioni spesi sul mercato, anche se la vera vittoria del Milan è stata nel vedere le code per l’acquisto dei biglietti per la gara contro i romeni; rivedere l’entusiasmo intorno alla squadra, entusiasmo che non si vedeva da tempo per i rossoneri, per intenderci, dagli addii di Thiago Silva e Ibrahimović.

" Vedere San Siro pieno è sempre un’emozione. I nostri tifosi ci dimostrano fiducia, credono in noi. Si sta creando un entusiamo importante. [Vincenzo Montella nella conferenza stampa pre partita] "

Esame anche per Donnarumma

C’è grande attesa per il Milan, ma c’è grande suspense anche per il saluto che i tifosi rossoneri dedicheranno a Donnarumma, protagonista per due mesi del tanto agognato rinnovo di contratto. La firma fino al 2021 ha reso tutti felici e contenti, ma Montella chiede un ‘giusto riconoscimento’ a tutti i sostenitori che saranno presenti a San Siro...

Video - Donnarumma: "Il Milan è casa mia, felicissimo di essere ancora qui" 02:02

" Per lui è stata un’estate di grande crescita, ha dovuto subire tante sollecitazioni. Spero che da parte dei tifosi ci possa essere il giusto riconoscimento. Ha bisogno di affetto ed è giusto che lo abbia. Capitano? In passato è sempre stato scelto dalla società e non necessariamente in base alla militanza. La nuova proprietà mi ha detto di scegliere un capitano tra i nuovi acquisti, ed io mi sono preso un po’ di tempo. [Vincenzo Montella] "

Un saluto anche per Biglia e Bonucci

Non solo Milan, non solo Donnarumma. Oggi, ci sarà anche il primo saluto alla coppia Bonucci-Biglia. I due non sono stati inseriti nella lista UEFA per i preliminari, visto il poco tempo avuto a disposizione per integrarsi al gruppo dopo il loro arrivo ufficiale. Montella non li ha voluti caricare, cercando un approccio più agile alla nuova esperienza in rossonero. Non saranno della partita contro il Craiova, ma riceveranno il caloroso saluto di San Siro. Anche qui, era da tempo, che lo stadio milanese non accoglieva qualcuno di così importante, dall’arrivo di Ibrahimović nel 2010.