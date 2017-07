I segreti della miracolosa Georgia Under 19? La squadra "cantera" del Saburtalo

Prima ancora di cominciare, il Campionato Europeo Under 19, in onda in questi giorni sui canali Eurosport, aveva già prodotto una particolare classifica. Che, al primo posto, vedeva il Porto, al secondo il Chelsea e, al terzo, l'FC Saburtalo Tbilisi. Sembra di giocare a un banale "trova l'intruso", invece, il piccolo club espressione del quartiere residenziale della capitale georgiana ha in comune - coi due colossi del calcio continentale - un aspetto molto importante: la cura minuziosa di un settore giovanile floridissimo.

Il Saburtalo è infatti la terza squadra che ha fornito più elementi alla rassegna continentale giovanile dopo portoghesi e londinesi: 6, in tutto.

E che giovani: la giovane formazione caucasica padrona di casa, dopo la sconfitta di misura nella prima giornata contro il Portogallo (0-1), ha maturato un sorprendente successo contro la forte nazionale svedese (2-1) e ora, nella terza e ultima partita del gruppo A che la vedrà opposta domani (sabato 8 luglio alle 18) alla Repubblica Ceca allo stadio "Lokomotivi".

2017, Georgia Under 19 - In piedi da sinistra: Giorgi Chochishvili, Gabriel Saghrishvili, Shalva Burjanadze, Giorgi Chakvetadze, Davit Samurkasovi. Accosciati: Giorgi Kokhreidze, Giorgi Kutsia, Nikoloz Mali, Luka Lakvekheliani e Giorgi ArabidzeFrom Official Website

La piccola stella che ha "mandato al bar" il gigante juventino

Non c'è dubbio che, il giocatore più promettente del sestetto del Saburtalo sia - segnatevelo - Giorgi Kokhreidze, già adocchiato da diversi club europei e che farebbe senz'altro comodo anche a diversi club italiani: la sua grinta, il suo destro potente e il suo guizzo da punta brevilinea del gol sono caratteristiche che se, affinate in una realtà calcistica di livello e con ottimi allenatori come la nostra, potrebbero forgiare un vero e proprio campioncino.

Campionati Europei Under 19 2017 - L'attaccante georgiano dell'FC Sabutalo Giorgi Kokhreidze liquida il difensore svedese della Juventus Primanvera Mattias Andersson e realizza la rete del momentaneo 1-0 (LaPresse)LaPresse

D'altra parte Kokhreidze (19 anni il prossimo 18 novembre), nella gara di mercoledì contro la Svezia, si è fatto beffa di un marcatore che il calcio italiano ha cominciato a conoscerlo da un pezzo come Mattias Andersson, difensore scandinavo della Juventus Primavera: dopo 3' minuti dal fischio d'inizio, l'attaccante georgiano l'ha "portato a spasso" per tutta la difesa prima di scagliare il pallone sotto l'incrocio dei pali per il momentaneo 1-0. Il valore di mercato di Giorgi Kokhreidze? Soli 225mila euro. Almeno, fino a prima del match contro la Svezia: ci pensi bene chi è a caccia di affari, specie in questi primi giorni di calciomercato.

Saburtalo, mentalità da "cantera" al servizio della Georgia

Il Saburtalo ha fornito, alla formazione del commissario tecnico del commissario tecnico Giorgi Kipiani, altre valide pedine dello scacchiere: anzitutto i terzini Nikoloz Mali (a destra) e Luka Lakvekheliani (sulla mancina).

Il terzino sinistro della Georgia Under 19 Luka LakvekhelianiFrom Official Website

Poi, i centrocampisti Giorgi Kochorashvili (prestazione da incorniciare, la sua, contro gli scandinavi) e Toma Khubashvili, e l'ala destra d'attacco Temur Chogadze. Proprio quest'ultimo, in esclusiva a Eurosport Italia, descrive la realtà del suo club, che nel 2015-2016 ha anche partecipato alla rassegna continentale della Youth League:

" E' una piccola società, la nostra, fondata nel 1999 e con un unico scopo: creare il maggior numero di ragazzi pronti ad essere inseriti nelle rappresentative nazionali georgiane. L'Under 19, infatti, è solo una delle squadre foraggiate dal Saburtalo. Al contempo, siamo in grado di provvedere a una salvezza tranquilla della squadra all'interno del massimo campionato nazionale. Siamo un'accademia: tutte le squadre dalla prima a quella dei più piccoli, sono interconnesse, come il modello delle cantere spagnole. In questo senso, ci è stato insegnato molto da Manolo Hierro, fratello di Fernando (ex stella della difesa del Real Madrid, ndr) con noi fino all'anno scorso. E in prima squadra si va subito, a partire dai 16 anni... "

Gioventù al potere

Il capitano della squadra, tanto per intenderci, è un centrocampista che compirà 21 anni il 29 luglio, Giorgi Kharaishvili. Fatta eccezione per il mediano trentenne Zurab Arziani, al Saburtalo i due giocatori più anziani sono della classe 1993. Giovani già ben formati, sia tecnicamente che nella vita: ognuno di loro parla un inglese perfetto, aspetto piuttosto raro nelle repubbliche caucasiche sino a pochi anni fa.

D'altra parte è il volere del fondatore di questa squadra accademia, Tariel Khechikashvili, poi divenuto ministro dello Sport e delle Politiche giovanili dell'ex repubblica sovietica.

La squadra-accademia

La squadra-accademia è un aspetto che sta prendendo sempre più piede, in Europa, soprattutto in quella dell'est. Quella del Saburtalo si rifà, in qualche maniera, alla Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia in Ungheria o all'FC Viitorul di Gheorghe Hagi in Romania. Qualcosa da cui il calcio italiano dovrebbe senz'altro trarre ispirazione:

" L'aspetto essenziale al Saburtalo è la qualità da applicare a ogni formazione giovanile - chiosa dal ritiro georgiano, sempre per Eurosport Italia, il difensore Luka Lakvekheliani -. Siamo piccoli ma con strutture ben organizzate, che ci permettono una crescita rapida all'interno del nostro sistema calcistico e, si spera, un giorno, anche in quello internazionale. "

Campionati Europei Under 19, 2017: uno scatto del match Georgia-Svezia 2-1 (LaPresse)LaPresse