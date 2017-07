La Repubblica Ceca ha finalmente trovato gli eredi degli eroi di Euro '96. Garantisce Suchopárek

Jan Suchopárek copriva le spalle a Pavel Kuka e compagni in quell'indimenticabile edizione inglese di Euro 1996, in cui la Repubblica Ceca stupì il Vecchio Continente spingendosi fino all'atto conclusivo della competizione. Il problema fu il solito che si pone in casi come questo: davanti si (ri)trovò (dopo il girone di qualificazione) la Germania - ai tempi trascinata dai colpi di testa di Oliver Bierhoff - e allora dovette accontentarsi della medaglia d'argento. Ma quel 4-4-2 granitico, rapido e volitivo fece scuola e storia. Ne sappiamo qualcosa anche noi, visto che quella nazionale batté ed eliminò dolorosamente dalla rassegna - nella terza e ultima sfida del Gruppo C - gli Azzurri di Arrigo Sacchi, sotto i colpi di Nedvěd e Bejbl. In mezzo, il provvisorio e inutile gol di Chiesa per un 1-2 finale tra mille polemiche contro il tecnico di Fusignano.

A immagine e somiglianza di mister Jan

Classe 1969, l'ex difensore oggi è l'allenatore della rappresentativa Under 19 della Repubblica Ceca, che ha forgiato a sua immagine e somiglianza. Facendo uso proprio di quello stampino anni '90, che sembrava irrimediabilmente perso. Quella che ha conquistato la semifinale dell'Europeo di categoria in Georgia (se la giocherà domani, alle 18, contro l'Inghilterra allo stadio "David Petriashvili" di Tbilisi) è, senza ombra di dubbio, il fiore all'occhiello del calcio boemo. La squadra che, in futuro, potrà ricalcare le orme dei vari Poborský, Nedvěd, Horňák, Němec, Bejbl, Berger, Kouba e, appunto, Suchoparek.

L'organizzazione di gioco è molto simile a quella guidata, nel 1996, dal commissario tecnico Dušan Uhrin. Anzitutto la difesa: attenta, impeccabile, a tratti granitica. Certo, c'è da limare qualche imprecisione come quelle palesatesi nel match di qualificazione contro il Portogallo ma, sostanzialmente, il quartetto arretrato ha saputo, fin qui, mantenere costantemente un corretto posizionamento in campo e ottime doti in fase di anticipo. Il modulo, rispetto alla nazionale maggiore di una ventina di anni fa non cambia: stiamo sempre parlando di un 4-4-2 semplice, a tratti scolastico ma, buono - anzi, ottimo - nei tornei di breve durata, a garantire solidità e fluidità nelle azioni.

Video - Europei Under 19: Svezia-Repubblica Ceca 1-2, gli highlights 01:37

La solidità di un 4-4-2 senza fronzoli (ma di qualità)

Davanti all'estremo difensore Martin Jedlička, prodotto del vivaio del Pribram, ecco la coppia centrale formata da Matěj Chaluš (colui il quale, nella partita contro il Portogallo, si vide annullare un gol dalla propria metà campo il gol del 2-2) e Alex Král, classe '98 del Teplice, interessantissimo perno centrale del valore di mercato di 150mila euro molto simile - come movenze ed aspetto - al ben più celebre collega brasiliano del Chelsea David Luiz.

Sugli esterni, Daniel Marecek (Sprata Praga) a destra e Libor Holik - un destro spesso schierato sulla mancina, col vizio del gol. A centrocampo, insieme a Ondřej Chvěja (Banik Ostrava), Filip Havelka e Daniel Mareček (entrambi dello Sparta Praga), spiccano l'estro e soprattutto i cross del "mancino fatato" Michal Sadílek, classe 1999, che si sta già facendo largo a livello internazionale con la maglia dello Jong Psv, la squadra del prestigiosissimo settore giovanile del club olandese di Eindhoven.

Là davanti, al fianco di capitan Ondřej Šašinka - altro prodotto del floridissimo vivaio del Banik Ostrava - ecco Daniel Turyna (Sparta Praga), senso del gol e fisico al servizio dell'attacco boemo, autore di una doppietta al match d'esordio contro la Svezia.

Eccezion fatta per Chaluš e Holik, già inseriti nelle prime squadre di Pribram e Slavia Praga, che valgono rispettivamente 500 e 300mila euro, per tutti gli altri componenti della rosa boema, non si sale sopra i 250mila: c'è da scommettere che la vetrina continentale sugli schermi di Eurosport in questi giorni, servirà loro per proiettarli nei club più importante del vecchio continente.

"Noi, quelli dell'organizzazione maniacale"

Emblematico il match contro la Georgia: atteggiamento accorto nonostante l'esuberanza casalinga degli avversari e grande consapevolezza, tanto da andare a colpire la formazione caucasica proprio nei momenti topici dell'incontro, quasi a voler "tagliare le gambe" all'avversario:, con i gol (uno per tempo) di Šašinka e Holik. In esclusiva a Eurosport Italia, ha parlato - alla vigilia del match contro i pari età dell'inghilterra - il difensore centrale del Teplice Alex Král:

Video - Europei Under 19: Repubblica Ceca-Georgia 2-0, gli highlights 02:29

" Abbiamo una grande organizzazione, senso tattico e, pur avendo grandi individualità in campo come Michal Sadílek e Daniel Turyna, il nostro gioco è basato sulla forza del gruppo. Ogni particolare è curato nel minimo dettaglio, i nostri allenamenti sono intensi e puntigliosi. Come il nostro allenatore Jan Suchopárek, magari un po' rigido, ma una miniera d'oro di esperienza e consigli utili. Dato che interpreto quello che fu il suo ruolo, cerco di carpire ogni insegnamento. Il gol annullato dalla difesa dal mio collega di reparto Chaluš? Veder cancellata una rete così è una vera beffa. Ancora adesso non abbiamo capito le reali motivazioni della terna arbitrale. Però, pazienza, tutti possiamo sbagliare, va bene così. Ora pensiamo solo all'Inghilterra, la selezione più forte del torneo. Sarà un match elettrizzante: abbiamo la possibilità di riscrivere la storia del nostro calcio. "