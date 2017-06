Europei U21: Gigio Donnarumma verso il sì a Di Biagio: sarà il portiere titolare in Polonia

Gianluigi Donnarumma ha fatto la sua scelta. Il portiere del Milan farà parte della spedizione italiana Under21 in occasione della rassegna europea di categoria dal 16 al 30 giugno in Polonia. Una decisione che precluderà però al classe ’99 di sostenere gli esami di maturità nell’Istituto Da Vinci di Vigevano che pertanto verranno posticipati. Avere l’estremo difensore rossonero, comunque, non scontenta di certo Luigi Di Biagio che domani diramerà le convocazioni per la fase finale della competizione continentale.

