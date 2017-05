Kean salta Italia-Spagna: richiamato da Allegri, ma non convocato per il derby

L’Italia Under 17 dovrà fare a meno di Bioty Moise Kean nella partita contro la Spagna, nel secondo incontro del campionato Europeo di categoria. L'attaccante è rientrato a Torino per aggregarsi alla prima squadra in vista del derby in programma domani allo Juventus Stadium. Lo riferisce la Figc sul proprio sito internet. Il tecnico Massimiliano Allegri ha comunque deciso di non convocarlo per la sfida contro il Torino.

Dopo l’esordio vincente con la Croazia (1-0), il match contro le Furie Rosse potrebbe significare, in caso di vittoria, il passaggio degli Azzurrini ai quarti con una giornata di anticipo. Qualora l'ultimo match contro la Turchia risultasse ininfluente, fa sapere la Federazione, Kean rimarrà ad allenarsi con la Juventus, in caso fosse detrminante ai fini della qualificazione ai quarti di finale l'attaccante rientrà in Nazionale per disputarlo.