Europei Under 21: Ventura "Italia, ci sono i presupposti per arrivare in fondo"

Milano, 17 giu. (LaPresse) - "Ci sono i presupposti per fare bene, sono qui per fare un in bocca al lupo ai ragazzi e vedere la partita". Lo ha detto il ct della nazionale Gian Piero Ventura, sbarcato a Cracovia in vista del debutto di domani sera dell'Under 21 contro la Danimarca nell'Europeo di categoria. "Spero di esserci per la finale - ha poi aggiunto ai microfoni di Sky Sport - Vorrebbe dire che siamo arrivati in fondo per giocarci il titolo come credo sia possibile fare".