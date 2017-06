Di Biagio carica l'Italia Under 21: "Abbiamo rilanciato il calcio italiano, ora vinciamo l'Europeo"

L’inizio dell’Europeo Under 21 è ormai alle porte e gli azzurrini si apprestano al debutto contro la Danimarca nella prima giornata della fase a gironi. L’Italia è una delle favorite per la vittoria del torneo e Di Biagio spera di poter, con questo torneo, finalizzare il grande lavoro fatto dalla Federazione dai vivai in questi ultimi anni per rilanciare la Nazionale.

" È una storia nata 7/8 anni fa, l’obiettivo principale era rilanciare il calcio italiano e credo che questo sia stato raggiunto. Vincere l’Europeo sarebbe la ciliegina sulla torta, il coronamento di un lavoro intenso da parte di tutti quanti, dall’Under 15 all’Under 21. Non possiamo permetterci di sbagliare la prima gara, altrimenti rischi di essere con un passo fuori, quindi l'obiettivo è vincere già la prima partita. Siamo sereni e contenti, il primo obiettivo è centrato, ora dobbiamo centrare il secondo "

Carlo Tavecchio, presidente della FIGC, spera di raggiungere la finale…

" Siamo un grande gruppo. Abbiamo messo a disposizione del mister la miglior squadra possibile per l’Europeo. Anche le altre squadre hanno fatto progressi e non sarà cosa da poco affrontarle. Partiamo ovviamente con il desiderio di vincere, l’obiettivo minimo è la semifinale, la finale è l’obiettivo più importante. "

I convocati per l’Europeo Under 21

Portieri: Alessio Cragno (Benevento), Gianluigi Donnarumma (Milan), Simone Scuffet (Udinese)

Difensori: Antonio Barreca (Torino), Davide Biraschi (Genoa), Davide Calabria (Milan), Mattia Caldara (Atalanta), Andrea Conti (Atalanta), Alex Ferrari (Verona), Giuseppe Pezzella (Palermo), Daniele Rugani (Juventus)

Centrocampisti: Marco Benassi (Torino), Danilo Cataldi (Genoa), Roberto Gagliardini (Inter), Alberto Grassi (Atalanta), Manuel Locatelli (Milan), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo)

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Fiorentina), Alberto Cerri (Pescara), Federico Chiesa (Fiorentina), Luca Garritano (Cesena), Andrea Petagna (Atalanta)

Video - Immobile: "L'Under 21 ha le carte in regola per vincere Europeo" 01:57

Qualche parola anche di Federico Chiesa che individua i giocatori che possono fare la differenza per l’Under 21

" Vogliamo fare bene. Abbiamo grandi giocatori, tra cui Domenico Berardi e Lorenzo Pellegrini che possono fare la differenza in questo torneo. Figlio d’arte? Al paragone non si scampa. È una cosa che capita a tutti i figli d’arte e per me non è un peso, ma uno stimolo. Mio padre ha avuto un’ottima carriera e io vorrei fare altrettanto "