Di Biagio: "Italia, l'obietivo è arrivare in fondo e vincere l'Europeo"

"Gli obiettivi sono sempre gli stessi, quello di cercare di giocare un buon calcio, far crescere i ragazzi in funzione della nazionale maggiore e cercare di ottenere il massimo, ovvero arrivare in fondo e vincere l'Europeo". Il ct dell'Under 21 Gigi Di Biagio carica gli azzurrini in vista della partenza per la Polonia dove è in programma l'Europeo riservato all'Under 21.

"Come dico ai ragazzi non ci si deve accontentare ma puntare al massimo - ha aggiunto in un'intervista rilasciata a Vivoazzurro - Se poi non arriverà dovremmo cercarlo fino all'ultimo".

Secondo il ct "l'ostacolo maggiore è che passa soltanto la prima, già la prima gara che disputeremo sarà una sorta di dentro o fuori, e di conseguenza non potremo sbagliare - ha concluso - Giochiamo contro tre buonissime squadre (Germania, Repubblica Ceca e Danimarca) ma penso che anche noi lo siamo". Per Di Biagio i giovani della Under 21 "arrivano all'Europeo con un'esperienza maggiore rispetto a un anno fa, oggi hanno un minutaggio più elevato e di questo siamo molto contenti".