Di Biagio: "La Repubblica Ceca è all'ultima spiaggia, ma anche l'Italia non ha scelta"

Dopo il positivo 2-0 all'esordio contro la Danimarca, torna in campo la Nazionale Under 21 agli Europei di categoria in Polonia. La formazione allenata da Gigi Di Biagio affronterà domani a Tychy la Repubblica Ceca di Patrick Schick e Jakub Jankto. Gli Azzurrini hanno effettuato questa sera la rifinitura dopo la conferenza stampa del ct Di Biagio. Un commissario tecnico molto determinato e con le idee chiare: "Non sarà facile perché per la Repubblica Ceca sarà l'ultima spiaggia e ce la metterà tutta. Noi d'altro canto non abbiamo scelte: se vogliamo andare avanti nel torneo, dobbiamo assolutamente vincere".

Petagna e compagni hanno convinto nella prima uscita della competizione, trovando un buon feeling offensivo e concedendo pochissimo agli avversari. Donnarumma è stato quasi inoperoso, mentre lo straordinario gol in rovesciata di Pellegrini che ha sbloccato il risultato ha già fatto il giro del mondo. Di Biagio non esclude qualche cambio nella formazione di partenza, ma deciderà solo all'ultimo: "Ho giocatori che non hanno ancora recuperato. Ci potrebbe essere qualche cambio rispetto al match di esordio, ho ancora tempo per decidere al meglio. Mi aspetto una partita simile a quella con la Danimarca, i nostri avversari punteranno a mantenere la partita in equilibrio per poi cercare di affondare al momento opportuno. Noi dobbiamo essere bravi ad avere pazienza e a velocizzare il gioco per metterli in difficoltà. Siamo consapevoli della nostra forza e coscienti del valore della squadra che andremo ad affrontare".

Un match che è l'ultima chance per i cechi, battuti 2-0 all'esordio dalla Germania, mentre con un successo l'Italia farebbe un passo in avanti determinante verso la qualificazione alla semifinale. "L'Italia è una squadra che ha tanta qualità soprattutto a centrocampo e sulle fasce alte, ed è solida difensivamente. Sicuramente avranno grande fiducia dopo la vittoria contro la Danimarca ma noi proveremo a fare la nostra parte", ha detto il ct ceco Vítezslav Lavicka, che punterà soprattutto sulla voglia di Schick di mettersi in mostra davanti ai tifosi italiani. Nei cinque precedenti con la Repubblica Ceca, l'Under 21 azzurra ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, imponendosi per 3-1 nell'ultimo confronto diretto di dieci anni fa nell'Europeo olandese.

Oggi, intanto, la delegazione azzurra 1 si è recata in mattinata nei campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau, una visita voluta dagli stessi calciatori a cinque anni di distanza da quella della Nazionale Maggiore in occasione del Campionato Europeo del 2012. La squadra e lo staff hanno osservato commossi i luoghi simbolo dello sterminio nazista e hanno deposto una corona di fiori con la scritta 'Nessuno mai dimentichi'. "Ritengo che la visita di questa mattina ai campi di sterminio sia stata più importante di un allenamento, i ragazzi hanno visto di persona quello che hanno studiato sui libri di scuola ed è fondamentale per la loro crescita. Personalmente in questi posti ci sono stato tre volte e ancora mi fa un effetto incredibile", ha detto Di Biagio.