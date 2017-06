Di Biagio: "Non è tutto finito ma ora le cose si sono davvero complicate"

Era fondamentale vincere per alimentare le chance di volare in semifinale, invece contro la Repubblica Ceca l’Italia rimedia una batosta pesantissima e complica tantissimo i piani di qualificazione alla seconda fase. Tavecchio nel prepartita aveva dichiarato che la Nazionale Under 21 puntava a vincere questo Europeo, purtroppo i ragazzi di Di Biagio questa sera non hanno dimostrato di volere davvero in fondo: giocando una partita a larghi tratti poco ordinata, con troppe amnesie e soprattutto con poca umiltà. Se prima del fischio d’inizio gli azzurrini erano padroni del loro destino, oggi non lo sono più: fra tre giorni battere la Germania non basterà se la Repubblica Ceca dovesse battere con largo margine la Danimarca. Staremo a vedere ma di certo la strada si fa in salita…

Luigi Di Biagio

" Abbiamo sofferto il loro pressing, non siamo stati veloci e potevamo anche vincerla ma poi abbiamo subito la mazzata del 2-1 e da lì siamo usciti dalla partita. Alla fine non siamo stati ordinati per portare a casa il risultato positivo. Fra tre giorni la Germania? Adesso dobbiamo recuperare le energie, non è tutto finito ma ora le cose sono davvero complicate. "