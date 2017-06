Di Biagio non si arrende: “Abbiamo i giusti valori, domani servono più cattiveria e determinazione"

Luigi Di Biagio, Ct dell’Under 21, non ha intenzione di alzare bandiera bianca. E questo traspare anche nelle sue parole prima della sfida tra Italia a Germania, cui gli azzurrini si aggrappano per sperare ancora in una difficile qualificazione alle semifinali dopo la battuta d’arresto con la Repubblica ceca. “L’obiettivo domani – dice il tecnico – è vincere e dovremo approcciarci con più cattiveria, voglia e determinazione rispetto alla precedente partita. Il resto lo vedremo nel corso del match. Servirà più incisività e soprattutto conterà vincere. I ragazzi erano amareggiati dopo la partita con la Repubblica Ceca ma abbiamo cercato di ripartire subito. La squadra ha tanta voglia di scendere in campo domani e fare bene. Nel calcio non bisogna mai mollare fino al 90′. Dobbiamo continuare a pensare che siamo una buonissima squadra con grandi valori. Siamo nelle condizioni di poter giocare in tanti modi diversi, l’unica cosa è trovare l’equilibrio giusto perché di fronte abbiamo una grande squadra“.

Non manca una risposta alle critiche ricevute da parte dell’opinione pubblica: “Forse vi abbiamo abituati troppo bene, con 10-15 occasioni da gol a partita. Per me con la Repubblica Ceca non è stata una brutta prestazione, è stata anzi migliore della prima contro la Danimarca. Pensiamo a giocare in un certo modo, con più cattiveria, possiamo passare anche con un gol al 90′, il calcio è pieno di storie così e io ne ho vissute tante. Il mio futuro? Se mi interessassero i contratti, avrei accettato il rinnovo che la Federazione mi ha proposto prima di partire“.