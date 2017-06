Di Biagio risponde al ct della Slovacchia: "Non si deve permettere di fare certe affermazioni"

Le accuse del ct della Slovacchia "cadono nel ridicolo". Lo ha detto il ct dell'Italia Under 21 Gigi Di Biagio in conferenza stampa alla vigilia della semifinale dell'Europeo con la Spagna tornando sulle parole del ct della Slovacchia che ha definito "una vergogna" il risultato (1-0) tra Italia e Germania che ha estromesso gli slovacchi. "Quando si giustifica un'eliminazione si è perdenti dall'inizio - ha evidenziato - Penso che la partita non l'abbia vista, con sette ammoniti e due semirisse e tanta voglia da parte nostra di fare il secondo gol per poterne fare tre. Non si deve permettere di fare certe affermazioni, non so se mi fa più rabbia o delusione sentire certe illazioni".

Qualche nota su Mattia Caldara, ancora non al meglio: "Ha svolto solo la prima fase leggera dell'allenamento, valuteremo domani le sue condizioni ma dovrebbe recuperare. Gli altri sono tutti a disposizione".

Sul prossimo impegno in semifinale contro la Spagna, il ct si è espresso in questi termini:

" La Spagna va temuta per il suo modo di giocare, per il suo fraseggio, la sua tecnica. Ha delle individualità di altissimo livello. Dal canto nostro, faremo del nostro meglio però penso ci sia la possibilità di compiere un'altra impresa. Il giorno di riposo in più potrebbe rappresentare per loro un vantaggio, sono i favoriti per la vittoria finale ma che non sia una scusa. Per domani sono sicuri i quattro difensori, però qualcosa potrà cambiare. In attacco gioca uno tra Garritano e Petagna. "