Di Biagio: "Ventura si è dimostrato coerente, mi ha accontentato"

Si è conclusa oggi a Roma la prima parte del raduno della Nazionale Under 21 in vista del Campionato Europeo di categoria. Sabato 3 giugno la squadra tornerà al lavoro al Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria e nel pomeriggio Luigi Di Biagio diramerà le convocazioni per questa seconda fase del raduno. Il tecnico, che il 6 giugno ufficializzerà la lista dei 23 convocati per l'Europeo, ha incontrato oggi la stampa e in serata sarà sugli spalti dello stadio "Carlo Castellani" di Empoli per assistere all'amichevole tra la Nazionale A e San Marino:

" Se dovessero arrivare i cosiddetti big saranno un valore aggiunto, ma se viceversa non dovessero arrivare saremo forti lo stesso. Quando mesi fa mister Ventura mi ha chiesto quanti giocatori volessi per l'Europeo ho risposto "tutti" e lui mi ha detto di sì, ieri lo ha confermato dimostrandosi coerente e per questo lo ringrazio di nuovo. C'è da dire che non ho dovuto neanche convincere i ragazzi perché tutti hanno dato la disponibilità a venire, il concetto che deve passare è quello di venire con la giusta mentalità e di calarsi bene nel nostro contesto "

Dall’alto dei cinque titoli continentali conquistati nella sua storia (1992, 1994, 1996, 2000, 2004), l’Italia è la nazionale più titolata d’Europa a livello di Under 21 e anche in Polonia sarà tra le favorite: “Questa è una delle Under 21 più forti degli ultimi anni - ha confermato Di Biagio - non solo perché abbiamo giocatori di altissimo livello, ma anche perché abbiamo ampia scelta di giocatori. Sette anni fa l'obiettivo era quello di rilanciare il calcio italiano e devo dire che l'abbiamo raggiunto, un ringraziamento va a Ventura per aver dato continuità al lavoro da tutti noi iniziato. Ora la ciliegina sulla torta e il coronamento del nostro lavoro sarebbe vincere l'Europeo, senza però dimenticare le numerose insidie che troveremo sulla nostra strada”. Di Biagio ha poi commentato l’arrivo di Gabriele Oriali nel ruolo di capo delegazione dell’Under 21 all’Europeo: “Lo conosco da una vita, c’è una grandissima stima reciproca e rappresenta senza dubbio un valore aggiunto per me è per questo gruppo”.