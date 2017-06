Donnarumma, molto rumore per nulla: un silenzio inevitabile in una conferenza evitabile

Molto rumore per nulla. Eppure, che vi aspettavate? Che alla vigilia di una semifinale europea Gianluigi Donnarumma si presentasse in conferenza stampa a sistemare le sue questioni di condominio? Ciò che è accaduto poche ore fa a Cracovia è naturale, pacifico, nell’ordine delle cose. E anche del buon gusto e del rispetto verso una competizione e dei compagni di squadra. Per Donnarumma non era questa l’occasione per rispondere alle inevitabili domande sul mercato, sul futuro, sul rinnovo, su Instagram, su Twitter, su qualsiasi altra cosa che abbia alimentato il polverone di questo ultimo mese.

Però, c’è un però ed è un grosso però: a questo punto, che senso ha avuto portarlo in conferenza stampa? Bene ha fatto Luigi Di Biagio ad anteporre a tutte le domande l’altolà al mercato, e a rimarcare la volontà del giocatore di presentarsi in conferenza stampa. A che scopo però tutto questo? Diversamente a quanto emerso dalle inevitabili dichiarazioni di facciata ("Pensiamo solo alla partita di domani ed al mio futuro si penserà solo dopo la nazionale") Donnarumma è apparso tutto fuorché tranquillo di fronte ad una situazione più grande di lui.

Questa conferenza stampa altro non ha fatto se non delineare ulteriormente i contorni sempre più grotteschi di questa vicenda. E ha messo in luce la sua ingenuità di diciottenne, la sua stessa debolezza. Il suo richiedere l’aiuto del ct Di Biagio per qualche domanda ha palesato una legittima e naturale incapacità di maneggiare una patata troppo bollente per le mani fragili di un ragazzino.

Da indiscrezioni di serata, sembra sia stata la stessa federazione ad imporre a Donnarumma il silenzio sulla questione, pena una multa salata. Decisione legittima e, aggiungiamo, anche corretta alla vigilia di un match così importante. Decisione che però stride ulteriormente con la scelta di portare il classe 1999 davanti ai microfoni impedendogli in questo momento – in cui l’attenzione su di lui è altissima solo in relazione alla questione rinnovo – di raccontare la sua versione.