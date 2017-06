Europei under 21: l’Italia non ha più l’alibi dell’inesperienza

L’ultima volta che il calcio azzurro partecipò all’Olimpiade era il 2008, e i Giochi quelli di Pechino. Venne eliminato nei quarti, dal Belgio. Tra i cannonieri del torneo, un «certo» Giuseppe Rossi. L’ultima volta che viceversa ci prendemmo gli Europei under 21, era il 2004. Ct Claudio Gentile, regista Daniele De Rossi, centravanti Alberto Gilardino.

Il made in Italy è tornato di moda, costrettovi dalle finanze scassate dai nostri club. Il terzo posto ai Mondiali under 20 è stato un indizio. La fase finale degli Europei under 21 in Polonia, da oggi al 30 giugno, potrebbe fornirne un altro. La nazionale di Gigi Di Biagio proprio a fari spenti non ci arriva. Anzi. Zemaniano di studi, ma non di eccessi, Di Biagio era un centrocampista di equilibrio, e tale è rimasto ora che ha attraversato il torbido Rubicone che divide la pratica del campo dalle teorie della panchina. Nell’edizione del 2013, in Israele, solo la Spagna di Thiago Alcantara, Alvaro Morata e Isco ci precedette sul podio. La rosa di Devis Mangia era tutt’altro che scarsa: soprattutto dalla cintola in su (Alessandro Florenzi, Marco Verratti, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne).

Domenico Berardi impegnato nell'amichevole tra Italia e San Marino, 31 maggio 2017Getty Images

Nel 2015, c’era già Di Biagio e la stupida espulsione di Stefano Sturaro contro la Svezia ci condusse verso una precoce e dolorosa eliminazione. Andrea Belotti era ancora acerbo, Domenico Berardi e Federico Bernardeschi non ancora pronti. Si ricomincia proprio da Berardi e Bernardeschi. I titolari attuali sommano 986 presenze in serie A, contro le 554 della covata di Mangia, e anche per questo la qualità dei reparti si è alzata. A cominciare dal portiere, Gianluigi Donnarumma, colui che fece, per Raiola, il gran rifiuto.

Dalla generazione Vialli, finita seconda, all’era Totti & Pirlo, ne abbiamo vinti cinque. La qual cosa è motivo di vanto, naturalmente, ma anche di riflessione. Agli Europei del 2004, in Portogallo, Giovanni Trapattoni preferì Bobo Vieri a Gilardino, lasciato a «papà» Gentile, e così il fulmineo «veni, vidi, persi» gli costò una montagna di critiche.

Gianluigi Donnarumma contre l'Uruguay, le 7 juin 2017.Getty Images

Dovremo misurarci con Danimarca (domenica 18), Repubblica Ceca (mercoledì 21) e Germania (sabato 24). La formula, per la prima volta aperta a 12 squadre, sembra la cruna di un ago: passano le prime dei tre gironi più la migliore seconda. Da Serge Gnabry a Mahmoud Dahoud i tedeschi sono sempre i tedeschi al di là delle assenze che pure potrebbero pesare (Leroy Sané, Joshua Kimmich, Timo Werner, bomber da 21 gol); idem i danesi (ancorché privi di Kasper Dolberg e Pione Sisto). I cechi, loro, sventolano il talento di Patrick Schick e l’energia di Jakub Jankto.

Su tutto e tutti, la Spagna di Marco Asensio e Gerard Deulofeu, Borja Mayoral e Inaki Williams. Senza trascurare gli svedesi campioni uscenti, i «soliti» portoghesi dal torello esasperato ed esasperante, gli inglesi freschi di sbronza coreana. Meglio così. Gli italiani, per tradizione, soffrono le coccole del pronostico, le brezze delle vigilie serene. Non abbiamo alibi. Abbiamo quello che volevamo: giovani di esperienza. Conoscendo i miei polli, mi dico moderatamente ottimista. Voi?