Europei Under 21: Murru infortunato, Di Biagio convoca Pezzella al suo posto

Nella lista dei 23 azzurrini che domani partiranno per l'avventura europea in Polonia non c'è più il difensore del Cagliari Nicola Murru. Il giocatore, infortunatosi durante l'allenamento di martedì (lesione muscolare alla coscia destra), è tornato a casa. Al suo posto il tecnico Luigi Di Biagio - come prevede il regolamento Uefa - ha convocato il difensore del Palermo Giuseppe Pezzella. Quest'ultimo, reduce dal Mondiale Under 20 che si è concluso domenica scorsa con la conquista della medaglia di bronzo da parte dell'Italia, si aggregherà questa sera ai compagni.

