Finale Spagna-Germania: la genialità delle Furie Rosse avrà la meglio sulla tecnica tedesca?

Domani allo Stadion Cracovii conosceremo il nome della prossima vincitrice del titolo continentale di calcio Under21. Saranno la Spagna e la Germania a contendersi lo scettro forti dei successi in semifinale contro Italia ed Inghilterra.

Le Furie Rosse nel loro percorso hanno impressionato per concretezza e qualità: 12 reti messe a segno e sole 2 subite sono un dato che parla chiaro. Inoltre il roster iberico annovera atleti di primissimo livello che già sono una realtà nel proprio club a livello nazionale ed internazionale. Parliamo di Saúl Ñíguez (5 reti nella competizione), centrocampista dell’Atletico Madrid. Il mediano iberico ha disegnato calcio ed è stato un autentico cecchino nel confronto contro gli Azzurrini: 3 gol di pregevole fattura hanno permesso alla truppa di Albert Celades di staccare il biglietto per l’ultimo match di questa rassegna europea. Spagna che nella partita contro la formazione tricololore non ha messo in mostra solo l’insistito palleggio, esaltato dalle giocate di un Dani Ceballos indiavolato e molto vicino a vestire la maglia del Real Madrid, ma anche cinismo e concretezza. Di fatto, al primo vero tiro in porta la Rojita ha sbloccato il risultato. Qualità frutto delle grande bagaglio “calcistico” e delle partite dispute con squadre di alto rango. Basti pensare a Marco Asensio, a segno nella finale di Champions League contro la Juventus con i Blancos. Rosa completata poi da calciatori dalla classe sopraffina come Gerard Deulofeu, folletto della fascia destra e sinistra, in grado di saltare qualunque avversario e creare occasioni da rete.

Sul versante tedesco il successo contro gli inglesi è stato assai più sofferto: sotto di un gol nella ripresa, il gol di Platte ha tolto le cosiddette castagne dal fuoco agli uomini di Kuntz che ai rigori hanno superato la compagine di “Sua Maestà”. Un risultato che ha evidenziato le grandi qualità morali di una squadra con giocatori molto abili nella zona mediana: Max Arnold del Wolfsburg e Max Meyer dello Schalke 04 sono tra quelli più in vista, riuscendo a conciliare bene entrambe le fasi (difensive/offensive). Germania che poi può contare anche su grande tecnica e velocità grazie a Serge Gnabry (Werder Brema) e Nadiem Amiri (Hoffenheim), in grado di “spaccare” la partita in qualunque momento. Aspetti che potrebbero risultare decisivi nell’atto conclusivo.