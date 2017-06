Gagliardini chiede scusa per il rosso: "Errore imperdonabile"

"Chiedo scusa, anche se non può bastare a giustificare 2 anni di duro lavoro, di sacrifici da parte di tutti coloro che ci hanno accompagnato in questa esperienza unica". Roberto Gagliardini, reduce dall'esperienza all'Europeo Under 21, affida a Instagram i propri pensieri a pochi giorni dall'eliminazione dell'Italia in semifinale per mano della Spagna. Il centrocampista è stato espulso nel secondo tempo per somma d'ammonizioni. "E' difficile trovare le parole giuste, le ho pensate a lungo, probabilmente non esistono, allora ho scelto le più sincere possibili - ha proseguito l'ex giocatore dell'Atalanta - Chiedo scusa per il mio imperdonabile errore, che mi ha costretto a vedere i miei compagni lottare fino all'ultimo secondo in inferiorità numerica, è stato straziante, frustrante. Purtroppo il calcio è anche questo".

La chiusura è affidata ai ringraziamenti. "E dopo le scuse, restano i 'grazie'. Grazie a tutti coloro che hanno reso questo Europeo unico, grazie ai magazzinieri, allo staff medico, grazie al Mister e allo Staff tecnico. Grazie a chi ha tifato per noi - ha concluso Gagliardini - Sono orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra, e sono semplicemente orgoglioso di essere italiano".