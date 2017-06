I 23 convocati ufficiali per l'Europeo Under 21: Donnarumma c'è, Bernardeschi col 10

Ora è ufficiale la lista dei 23 azzurrini convocati per il Campionato Europeo Under 21 in programma dal 16 giugno in Polonia. Il tecnico Luigi Di Biagio avrà a disposizione un gruppo formato dai calciatori attualmente in ritiro presso il centro sportivo “F. Bernardini” di Trigoria e da cinque calciatori (Donnarumma, Scuffet, Conti, Pellegrini e Bernardeschi) per ora impegnati con la Nazionale maggiore per le gare con Uruguay e Liechtenstein, che si aggregheranno ai compagni direttamente lunedì 12 giugno. Ieri sera hanno lasciato Coverciano Mattia Caldara e Alex Ferrari, in attesa appunto degli altri cinque attesi a Trigoria prossima settimana.

2017, Di Biagio, Berardi, Bernardeschi, Getty ImagesGetty Images

Dall’alto dei cinque titoli continentali conquistati nella sua storia (1992, 1994, 1996, 2000, 2004), che fanno dell’Italia la nazionale più titolata d’Europa a livello di Under 21, la squadra guidata da Di Biagio si presenterà in Polonia con l’obiettivo di recitare un ruolo da protagonista e riscattare l’eliminazione nella fase a gironi nell’Europeo di due anni fa in Repubblica Ceca. Qualificata in virtù del primo posto nel Gruppo 2 davanti alla Serbia, l’Italia farà il suo esordio nel torneo domenica 18 giugno a Cracovia con la Danimarca, mercoledì 21 giugno affronterà a Tychy la Danimarca e sabato 24 giugno sarà impegnata a Cracovia nella terza e ultima gara del girone con l’Inghilterra.

L’elenco completo dei 23 convocati per il Campionato Europeo UEFA Under 21:

Portieri

17 Alessio Cragno (Benevento)

1 Gianluigi Donnarumma (Milan)

19 Simone Scuffet (Udinese)

Difensori

3 Antonio Barreca (Torino)

14 Davide Biraschi (Genoa)

2 Davide Calabria (Milan)

13 Mattia Caldara (Atalanta)

12 Andrea Conti (Atalanta)

22 Alex Ferrari (Verona)

23 Nicola Murru (Cagliari)

4 Daniele Rugani (Juventus)

Centrocampisti

15 Marco Benassi (Torino)

5 Danilo Cataldi (Genoa)

18 Roberto Gagliardini (Inter)

8 Alberto Grassi (Atalanta)

21 Manuel Locatelli (Milan)

6 Lorenzo Pellegrini (Sassuolo)

Attaccanti

7 Domenico Berardi (Sassuolo)

10 Federico Bernardeschi (Fiorentina)

9 Alberto Cerri (Pescara)

20 Federico Chiesa (Fiorentina)

16 Luca Garritano (Cesena)

11 Andrea Petagna (Atalanta)