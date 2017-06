Il girone dell'Italia ai raggi X: da Schick a Gnabry, sono tante le insidie

Repubblica Ceca

Le Repubblica Ceca, così come la Danimarca, si presenta senza i favori del pronostico nel girone: il commissario tecnico Vítězslav Lavička, che ha vinto due campionati cechi, una coppa nazionale ed una supercoppa, oltre ad un campionato australiano del 2009/2010 quando allenava il Sidney, ha a disposizione una rosa comunque interessante. La Repubblica Ceca ha vinto il Gruppo 1 di qualificazione grazie al quarto miglior attacco, capace di segnare 23 reti (10 di Schick), dietro solo a Germania, Portogallo e Spagna. Ci sono elementi di spessore come Schick, chiaramente, ma anche Jakub Jankto, uno dei più positivi nella stagione dell’Udinese di Gigi Delneri, e Stefan Simic, difensore del '95 di proprietà del Milan e visto in B a Varese nel 2014/2015.

La stella

Patrik Schick - La Serie A ha imparato a conoscerlo bene, la Juventus se lo è assicurato per la prossima stagione. Attaccante di valore assoluto, con tecnica e colpi sopraffini: non per niente è stato il capocannoniere della fase a gironi e questa agli europei sarà quasi sicuramente la sua ultima recita con l’Under 21 pur essendo eleggibile anche per il prossimo biennio.

Formazione tipo

4-2-3-1: Zima; Sacek, Simič, Lüftner, Havel; Sevcik, Hubinek; Cerny, Travnik, Jankto; Schick.

Calendario impegni

Germania – Repubblica Ceca domenica 18 giugno ore 18 (Tychy)

Repubblica Ceca – Italia mercoledì 21 giugno ore 18 (Tychy)

Repubblica Ceca – Danimarca sabato 24 giugno ore 20.45 (Tichy)

Danimarca

Tra le quattro pretendenti del girone la Danimarca è quasi sicuramente la meno attrezzata ma non è comunque una formazione da sottovalutare. Pur priva della stella Kasper Dolberg, ormai in pianta stabile nella nazionale maggiore, e di altri talenti come Andreas Christensen, Yussuf Poulsen e Pione Sisto, la Danimarca ha condotto un ottimo girone di qualificazione ottenendo nove vittorie ed un solo pareggio per 0-0 contro il Galles il 9 ottobre 2015. In più, al pari di Italia ed Inghilterra, la Danimarca ha terminato le qualificazioni con la miglior difesa di tutti i gironi, sole tre reti al passivo, ed undici punti di vantaggio sulla Bulgaria, seconda classificata nel girone (lo scarto più ampio tra tutti i gironi di qualificazione). (commissario tecnico Niels Frederiksen)

La stella

Kenneth Zohore - Classe 1994 con talento e già un lungo girovagare alle spalle nella sua carriera: l'attaccante danese è passato anche per la Fiorentina senza lasciare alcuna traccia. Nell'ultima stagione ha segnato 12 reti in 30 presenze con la maglia del Cardiff, in Championship. Attenzione anche a Marcus Ingvartsen, attaccante del Nordsjælland ed è stato il terzo miglior cannoniere dei gironi di qualificazione con otto gol, dietro Schick, capocannoniere con dieci timbri, e l’austriaco Michael Gregoritsch, secondo con nove.

Formazione tipo

4-2-3-1: Højbjerg; Holst, Maxsø, Banggaard, Blåbjerg; Nørgaard, Christensen; Hjulsager, Andersen, Zohore; Ingvartsen.

Calendario impegni

Danimarca – Italia domenica 18 giugno ore 20.45 (Cracovia)

Germania – Danimarca mercoledì 21 giugno ore 20.45 (Cracovia)

Repubblica Ceca – Danimarca sabato 24 giugno ore 20.45 (Tychy)

Germania

Insieme all’Italia, la formazione teutonica è la più accreditata in questo girone. Questo perché dal centrocampo in su dispone di un potenziale non indifferente: Dahoud, Meyer, Gnabry – recentemente passato al Bayern Monaco – ma non solo loro: Arnold, Amiri, oltre ad un attacco con la coppia del Friburgo Philipp-Haberer, e la sorpresa del Lipsia Selke. La Germania di Stefan Kuntz, in carica da settembre 2016 al posto di Horst Hrubesch, ha chiuso il gruppo 7 delle qualificazioni a punteggio pieno con trenta punti su altrettanti disponibili (otto in più dell’Austria seconda), segnando trentacinque gol e subendone otto. Dal suo insediamento, Kuntz ha optato per un cambio di modulo, passando dal 4-2-3-1 al 3-5-2. Martedì i tedeschi hanno dovuto incassare l'infortunio di un elemento fondamentale per la difesa come Jonathan Tah, sicuramente titolare, rimpiazzato da Waldemar Anton.

La stella

Serge Gnabry - Pagato appena otto milioni dal Bayern Monaco, è cresciuto nell’Arsenal ma ha segnato 11 gol nell’ultima stagione di Bundesliga con la maglia del Werder Brema. Ha vinto da capocannoniere l’argento a Rio de Janeiro e può essere schierato da esterno sinistro ma anche in posizione centrale.

La formazione tipo

3-5-2: Schwäbe; Stark, Toljan, Kehrer; Weiser, Dahoud, Meyer, Gnabry, Gerhardt; Philipp, Haberer.

Calendario appuntamenti:

Germania – Repubblica Ceca domenica 18 giugno ore 18 (Tychy)

Germania – Danimarca mercoledì 21 giugno ore 20.45 (Cracovia)

Italia – Germania sabato 24 giugno ore 20.45 (Cracovia)