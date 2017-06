Il premier slovacco tuona: "Italia-Germania è stata una farsa, serve un'inchiesta"

L'eliminazione nel girone dall'Europeo Under 21 non è stata ancora metabolizzata dalla Slovacchia. E' il premier slovacco in persona Robert Fico a chiedere chiarezza attorno al risultato di Italia-Germania, gara vinta 1-0 dagli Azzurrini che ha permesso a entrambe le squadre di qualificarsi per la semifinale a scapito proprio della Slovacchia, battuta dalla Danimarca.

"Sono fiducioso che quanto avvenuto sarà oggetto di indagini approfondite da parte dell'Uefa nella speranza che vengano inserite nei tornei futuri regole che premino gli sforzi sportivi e proibiscano accordi convenienti di questa natura", ha dichiarato in una lettera aperta destinata al presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin.

"E' stata una farsa messa in scena da due nazioni calcistiche", ha concluso Fico.