Impresa compiuta! Bernardeschi e la Danimarca mandano l'Italia in semifinale

Cracovia è azzurra: l'Italia Under 21 è in semifinale dell'Europeo di categoria. Contro ogni previsione, contro ogni pronostico. Siamo così, prendere o lasciare: sappiamo complicarci la vita nelle occasioni apparentemente agevoli, come quella di mercoledì contro la Repubblica Ceca, ed esaltarci in quelle più complicate. Non è un luogo comune. E l'ennesima impresa la regalano gli azzurrini, che si fanno bastare un 1-0 alla Germania grazie al contemporaneo 4-2 della Danimarca sulla Repubblica Ceca, altro risultato più che mai inatteso. È il successo di un'Italia grintosa, aggressiva, attenta, che in un colpo solo cancella la figuraccia di 3 giorni fa. Ogni tassello va al proprio posto, ogni combinazione è rispettata. Funziona la mossa di Di Biagio: fuori un centravanti vero come Petagna, dentro la velocità frizzantina di Chiesa, con Bernardeschi ad agire da falso nove. E proprio il mancino della Fiorentina firma il gol decisivo alla mezz'ora del primo tempo, prima che a farla da protagonista sia la famosa radiolina, che trasmette alla panchina azzurra l'esito del match di Tychy. Ora Berardi e compagni se la vedranno con un altro spauracchio come la Spagna, martedì sera alle 21: mancheranno proprio la stella del Sassuolo e Conti, entrambi ammoniti e squalificati. Una doppia grana a cui il ct penserà da domani: adesso è il momento di festeggiare.

La cronaca della partita

Nemmeno il tempo di assestarsi in campo che la Germania spaventa subito Donnarumma: al 6' il colpo di testa di Kempf supera il portiere del Milan, ma il gol è (giustamente) annullato per un fuorigioco di un compagno, intervenuto nell'azione pur senza toccare il pallone. Il pericolo sveglia l'Italia, che prende campo e costringe per due volte Pollerbeck all'intervento: prima su una spizzata aerea di Benassi, poi su una botta da fuori di Pellegrini che il portiere tedesco vede all'ultimo. Mentre Bernardeschi, al 26', calcia di poco a lato una punizione mancina. Non è che la prova del gol, che arriva alla mezz'ora: disimpegno errato di Stark e Dahoud, Pellegrini recupera, Bernardeschi si presenta in beata solitudine davanti a Pollerbeck e lo batte. Italia avanti sulla Germania, Danimarca avanti sulla Repubblica Ceca: all'intervallo, tutto è a favore degli azzurrini.

Federico Bernardeschi Italia Germania Under 21 2017LaPresse

La ripresa è un concentrato di tensione, anche perché le notizie che arrivano immediatamente da Tychy non sono confortanti: i cechi hanno agguantato il 2-2. Gnabry e Weiser creano qualche insidia, ma ad andare veramente vicino al gol è Pellegrini: altro destro dal limite e grande deviazione in angolo di Pollerbeck. A un quarto d'ora dalla fine, il terzo vantaggio della Danimarca fa capire a entrambe che forse è fatta per l'approdo simultaneo in semifinale. E la gara si spegne. Nessun finale al cardiopalma: gli azzurrini controllano bene una reazione tedesca che in realtà non c'è e Conti va addirittura a tanto così dal raddoppio. Al triplice fischio dello sloveno Vincic, è esplosione di gioia: siamo in semifinale. Chi ci avrebbe mai creduto?

La statistica chiave

La Germania ha spaventato pochissimo l'Italia: basti pensare che i tedeschi hanno calciato sei volte, ma nessuna (proprio così: zero-tiri-zero) verso la porta di Donnarumma.

Il tweet

Il migliore in campo

Bernardeschi. Finalmente! Ecco il Bernardeschi che tutti conoscono, quello che nelle prime partite non si era mai innalzato a protagonista. Schierato nell'inedita posizione di falso centravanti, svolge un lavoro totale e segna il gol decisivo. Serata indimenticabile.

Il peggiore in campo

Dahoud. Nonostante il prestigio assoluto di cui gode, non riesce mai a entrare in partita. E perde malamente, in collaborazione con Stark, il sanguinoso pallone che porta al gol di Bernardeschi.

La dichiarazione

Di Biagio. "Complimenti a questi ragazzi, anche se non abbiamo fatto niente: ora subito testa alla semifinale. L'assenza di punte? Sì, è riuscita perché abbiamo vinto, altrimenti si sarebbe parlato di scelta sbagliata...".

Il tabellino

Italia (4-3-3): Donnarumma; Conti, Caldara, Rugani, Barreca; Benassi, Gagliardini, Pellegrini; Berardi (86' Locatelli), Bernardeschi, Chiesa (79' Petagna). Ct. Di Biagio

Germania (4-2-3-1): Pollersbeck; Toljan, Stark, Kempf, Gerhardt; Dahoud (73' Jung), Arnold; Weiser (76' Amiri), Meyer (67' Philipp), Gnabry; Selke. Ct. Kuntz

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia)

Gol: 30' Bernardeschi

Note: ammoniti Kempf (G), Berardi (I), Arnold (G), Chiesa (I), Bernardeschi (I), Conti (I), Gerhardt (G)