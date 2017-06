Italia all'esame Repubblica Ceca: Chiesa scalpita, Schick è lo spauracchio

Una gara da non sbagliare per nulla al mondo e al contempo l’occasione ideale per confermare quanto di buono mostrato nella gara inaugurale dell’Europeo. Contro la Repubblica Ceca (in campo a Tychy alle ore 18:00) gli azzurrini di Gigi Di Biagio avranno l’occasione di volare a quota sei punti nel Gruppo C e mettere pressione alla Germania impegnata nel match serale delle 20,45 contro la Danimarca. La sfida contro la selezione guidata dal ct Vitezslav Lavicka è già determinante: il regolamento non ammette infatti sconti, dato che saranno le prime classificate dei tre gironi più la migliore seconda a comporre il quadro delle semifinali.

Chiesa scalpita, cambio di formazione in vista?

Di Biagio verosimilmente ripartirà dagli stessi undici che hanno steso la Danimarca con una gara in crescendo, dilagando nel finale dopo aver sbattuto contro il muro avversario nella prima parte di gara. L’unico dubbio riguarda l’attacco: l’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa ha fatto troppo bene a gara in corso contro la Danimarca per non mettere in difficoltà il commissario tecnico nelle sue scelte. Tremano dunque, per così dire, Bernardeschi e Berardi, mentre Petagna è arci sicuro del posto da punta centrale. Intoccabili gli altri elementi, dalla cintola in giù: quest'Italia ha fondamenta granitiche.

Repubblica Ceca - Schick - (Getty Images)Getty Images

Schick, voglia di rivalsa

Quanto alla Repubblica Ceca, il match contro gli azzurri sa tanto di ultima spiaggia, alla luce della pesante sconfitta patita dalla Germania nella prima gara del gruppo C. Gli “italiani” agli ordini di Lavicka hanno di che farsi perdonare: l’esterno mancino dell’Udinese Jankto ha provocato un penalty, mentre il talento Patrik Schick – in procinto di vestire la maglia della Juventus – si è divorato un paio di occasioni da rete clamorose. A difendere i pali della porta ceca ci sarà Lukas Zima, estremo difensore in forza al Genoa: lui invece non ha tradito all'esordio, neutralizzando il calcio di rigore calciato da Selke.

Le probabili formazioni

Repubblica Ceca (4-3-3): Zima; Sacek, Luftner, Simic, Havel; Sevcik, Soucek, Travnik; Cerny, Schick; Jankto. Commissario tecnico: Vitezslav Lavicka

Italia (4-3-3): Donnarumma; Conti, Caldara, Rugani, Barreca; Benassi, Gagliardini, Pellegrini; Bernardeschi, Petagna, Berardi Commissario tecnico: Luigi Di Biagio