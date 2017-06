Italia, che disastro: la Repubblica Ceca travolge gli Azzurrini 3-1, serio rischio eliminazione

Una sconfitta pesante, meritata e che, probabilmente, mette fine ai sogni di gloria azzurri nell'Europeo Under 21 di Polonia. Tre schiaffi dalla Repubblica Ceca, in cui non brilla l'atteso Schick, ma i suoi meno conosciuti compagni. L'Italia, nonostante il pareggio al 70' di Berardi, sono crollati nel finale. Ora la differenza reti è negativa e nell'ultima gara contro la Germania servirà un mezzo miracolo per ottenere la qualificazione alle semifinali (passano le prime 3 dei 3 gironi e la miglior seconda). Imbarazzanti le scelte di Di Biagio (turnover a centrocampo immotivato) e deludente la manovra offensiva azzurra, punita anche dalle imprecisioni sottoporta della coppia Petagna-Bernardeschi. Solo la scossa portata dall'ingresso di Chiesa ha rivitalizzato momentaneamente gli azzurrini. Senza umilità e senza idee di gioco si va a casa. I valori individuali non sempre mimetizzano le mancanze collettive.

LA CRONACA

Nel primo tempo gli azzurrini deludono. Escludendo tre conclusioni da fuori di Bernardeschi, Berardi e Petagna e una grande occasione sprecata da Bernardeschi da centro area, la manovra della squadra di Di Biagio appare lenta e prevedibile per tutti i primi 45 minuti. Al 24’, senza troppo sorprendere, l’Under 21 della Repubblica Ceca passa in vantaggio: sponda aerea di Schick in anticipo su Ferrari, scivolone di Rugani e volata di Travnik che dal limite beffa un poco attento Donnarumma. L’1-0 ceco innervosisce i nostri ragazzi 8ammoniti Berardi e Cataldi) e dà sicurezza agli avversari che, anche grazie alla sicurezza di Zima tra i pali, chiudono avanti la prima frazione.

Dopo pochi minuti nella ripresa, Di Biagio inserisce Chiesa per Grassi e l’Italia diventa più offensiva. Bernardeschi impegna ancora Zima al 54’ e poi al 70’ arriva il pareggio azzurro. Lancio dalle retrovie, controllo dell’attaccante del Sassuolo, tiro, gran parata di Zima e poi tap-in di testa dello stesso Berardi, che firma l’1-1. L’illusorio pareggio carica gli azzurri che vanno vicini al 2-1 con Chiesa (tiro-cross) e Petagna (incredibile pallonetto sbagliato a tu per tu). La beffa arriva nel finale. Prima i due nuovi entrati Chory (assist) e Havlik (gran conclusione) firmano il 2-1. Poi il centrale difensivo Lueftner scarica da fuori un destro all’incrocio che lascia di sasso Donnarumma. 3-1 e tutto finito. Forse anche l’Europeo azzurro.

IL MIGLIORE

Jakub JANKTO – Ovunque. Su, giù, a destra e a sinistra. Chi aveva ancora dubbi, li avrà fugati. Questo ragazzo dell’Udinese ha qualità indiscutibili.

IL PEGGIORE

Andrea PETAGNA – Si presenta a tu per tu con Zima, sull’1-1 e cosa fa? Pallonetto morbido alto. Un vero attaccante lì butta giù la porta. Non basta il sacrificio: la poca mobilità e il disastroso senso del gol lo rendono ancora un attaccante mediocre. Non è detto che possa migliorare.

LA STATISTICA CHIAVE

Patrik Schick, con l’assist odierno, è stato direttamente coinvolto in 11 gol nelle ultime sei gare giocate con l’Under 21 della Repubblica Ceca.

IL TABELLINO di Repubblica Ceca-Italia 3-1

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1) - Zima; Havel, Lueftner, Simic, Holzer; Soucek, Hubinek (Dal 77’ Chory); Jankto, Travnik, Hasek (Dal 66’ Havlik); Schick (Dall’81’ Sacek). CT. Lavicka.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Conti, Ferrari, Rugani, Calabria; Pellegrini, Cataldi (Dall’82’ Cerri); Grassi (Dal 54’ Chiesa); Bernardeschi (Dal 75’ Gagliardini), Petagna, Berardi. CT. Di Biagio

Arbitro: Benoît Bastien (Francia)

Gol: 24’ Travnik (R), 70’ Berardi (I), 79’ Havlik (R), 85’ Lueftner (R)

Ammoniti: Hubinek, Berardi, Cataldi, Havlik, Conti, Cerri