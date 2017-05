Italia, la miglior Under 21 possibile per vincere un Europeo che manca dal 2004

Alla fine l’auspicio del presidente Carlo Tavecchio è stato accolto. Ai prossimi Europei Under 21, in programma in Polonia, l’Italia presenterà la migliore Nazionale possibile. Tutti presenti a cominciare dagli elementi non al meglio come Rugani (out da fine aprile per un’infrazione corticale alla testa del perone) e Romagnoli (che da settimane soffre un problema al menisco che però sarà curata con una terapia conservativa e senza intervento) fino ad arrivare ai vari Bernardeschi, Gagliardini e Donnarumma, gente che da tempo ha lasciato la Nazionale di Di Biagio per rispondere alle convocazioni del ct Ventura. L’Italia vuole vendicare l’amara esperienza di due anni fa in Repubblica Ceca e provare a vincere un torneo che il nostro paese non riesce a vincere da oltre 10 anni. Ventura, che avrebbe voluto che alcuni dei talentini precettati riposasse e si presentasse al meglio della condizione per la delicata sfida con la Spagna del 2 settembre in cui la Nazionale maggiore ci si giocherà l’accesso diretto al Mondiale, ha capito la situazione e si è allineato: fino all’11 giugno avrà la squadra completa, poi saluterà i baldi giovani che andranno ad integrare la rosa a disposizione di Di Biagio, che non avrà alibi e dovrà cavare fuori il meglio da una squadra con tanto talento e tante soluzioni.

Oriali capo delegazione

Gigi Di Biagio al suo fianco in questa avventura avrà un altro alleato esperto e capace di aiutarlo a gestire la pressione: Gabriele Oriali, team manager della Nazionale maggiore, sarà il capo delegazione degli azzurrini. Per l’ex dirigente dell’Inter questa potrebbe essere anche l’avventura sotto l’egida della Figc. Il dirigente, infatti, è corteggiatissimo da molti club (su tutti l’Inter) e dal primo luglio molto probabilmente intraprenderà una nuova avventura, lasciando il suo incarico in Federcalcio per tornare a lavorare quotidianiamente in un club.

I possibili 23 di Di Biagio

Ma quale saranno dunque le scelte di Di Biagio? In porta ad affiancare Donnarumma ci saranno Cragno e uno fra Scuffet e Gollini. In difesa con i già citati Rugani e Romagnoli sono certi del posto anche gli atalantini Conti e Caldara, il terzino del Torino Barreca, il mancino del Bologna Masina e il genoano Biraschi. A centrocampo oltre a Gagliardini certi di un posto capitan Benassi (Torino), Pellegrini (Sassuolo), Mazzitelli (Sassuolo), Cataldi (Genoa) e uno fra Locatelli (Milan) e Verre (Pescara). In attacco Berardi, Petagna e Bernardeschi sono le stelle alle quali si aggiungerà uno fra Di Francesco, Ricci o Chiesa e probabilmente Cerri nel ruolo di vice Petagna.

L'elenco dei probabili 23 dell'Italia U21

Portieri: Donnarumma, Cragno, Scuffet (Gollini)

Difensori: Barreca, Biraschi, Caldara, Conti, Masina, Rugani, Romagnoli

Centrocampisti: Benassi, Cataldi, Gagliardini, Mazzitelli, Pellegrini, Locatelli, Verre (Grassi)

Attaccanti: Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Petagna, Cerri, Di Francesco (Ricci)

2017, Di Biagio, Berardi, Bernardeschi, Getty ImagesGetty Images

Quale sarà il possibile 11 tipo

Di Biagio in questi anni di Nazionale Under 21 ha sempre lavorato sul 4-3-3 e tutto lascia presagire che sarà questo lo schema di base. Non è da escludere però che in certe fasi del match, magari per blindare il risultato, il tecnico romano sfoderi una difesa a 3 potenzialmente interessantissima: Caldara, Rugani, Romagnoli davanti a Donnarumma, con Conti e Barreca laterali di centrocampo. Sinceramente difficile trovare di meglio a questo livello…

Il 4-3-3 con Rugani e Romagnoli in difesa

Il 4-3-3 con Caldara al posto di Rugani

L'ipotetico 3-4-3 con la retroguardia Caldara, Rugani e Romagnoli

I gironi

Gruppo A: Inghilterra, Polonia, Slovacchia e Svezia

Gruppo B: Macedonia, Serbia, Spagna e Portogallo

Gruppo C: Danimarca, Italia, Repubblica Ceca e Germania

Il programma dell’Europeo e gli impegni dell’Italia

L’Italia è inserita nel girone C con Germania, Repubblica Ceca e Danimarca. Questo il calendario degli impegni della rassegna che scatterà Venerdì 16 giugno in Polonia

Domenica 18/06 ore 18.00 Danimarca-Italia (Cracovia)

Mercoledì 21/06 ore 18.00 Repubblica Ceca-Italia (Tychy)

Sabato 24/06 ore 20.45 Italia-Germania (Cracovia)

Si qualificano alle semifinali le tre vincitrici dei raggruppamenti e la migliore seconda classificata. Semifinali previste per martedì 27 giugno, finale venerdì 30 giugno ore 20.45 a Cracovia.