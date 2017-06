Italia, ora serve un'altra impresa: 72 ore di recupero, poi la Spagna senza Conti e Berardi

Il pericolo è scampato, il pericolo è alle porte. È un’Italia tremendamente stretta tra i due fuochi quella che ha archiviato la fase a gironi dell’Europeo Under 21 vincendo il Gruppo C davanti alla Germania. Perché l’1-0 contro i giovani tedeschi ci ha permesso di staccare il pass per la semifinale, ma il successo nel raggruppamento ha regalato ai ragazzi di Gigi Di Biagio il peggior avversario possibile: la Spagna.

E non solo. Se la Rojita è scesa in campo già certa della qualificazione venerdì sera (e con un ampio turnover), gli Azzurrini hanno disputato una partita tiratissima sabato. Adesso dovranno affrontare una semifinale difficilissima con un giorno in meno di recupero e con due assenze pesantissime. Si tratta di Andrea Conti e Domenico Berardi, ammoniti contro la Germania quando erano in diffida. E, così, squalificati per la Spagna.

Un problema non da poco, che priva Di Biagio della catena di destra. Probabile che da terzino venga schierato Davide Calabria e che in attacco si sposti di corsia Federico Bernardeschi, con la conferma di Federico Chiesa a sinistra e Andrea Petagna di ritorno al centro dell’attacco. Altrimenti, da non sottovalutare la candidatura di Alberto Grassi, specie se il ct volesse confermare il modulo con Bernardeschi di punta.

Appuntamento martedì alle 21:00 a Cracovia nella seconda semifinale del torneo dopo Inghilterra-Germania delle 19:00. Ci sarà il bisogno di un’altra impresa per gli Azzurrini.