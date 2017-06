Italia Under 21: dai tempi di Cannavaro e Totti non si vedeva così tanto talento

La miglior Under 21 degli ultimi 10 anni, così la definimmo su Eurosport circa tre mesi fa, è pronta all’Europeo, che la vedrà impegnata dal 16 al 30 giugno in Polonia. Gigi Di Biagio avrà a disposizione un nugolo di giocatori già formati, con presenze in campionato e 5 “big” che mettono questa Italia tra le candidate alla vittoria finale. Donnarumma, Rugani, Bernardeschi, Gagliardini e Berardi assicurano, almeno sulla carta, esperienza e alto rendimento a un gruppo che sogna di arrivare in fondo. Se a loro aggiungiamo Petagna, Chiesa, Benassi, Conti e Caldara il risultato è un insieme di ragazzi che in serie A hanno già dimostrato di starci ampiamente (alcuni da anni con buoni dividendi) e che hanno ora la possibilità di togliersi una prima grande soddisfazione in azzurro.

Andando indietro nel tempo, spulciando tra le rose che hanno vinto il torneo continentale, poche altre volte partimmo con una squadra in potenza così forte (solo nel ’96 eravamo forse ancora meglio), quando arrivammo a fare risultato.

2013 – Argento con altri Big Five

Se pensiamo all’ultima nazionale medagliata (argento) ad esempio, quella del 2013, constatiamo come quel gruppo, allenato da Devis Mangia, fosse popolato da buoni giocatori, ma pochi di loro oggi sono parte portante della squadra maggiore. Verratti, Immobile e Insigne sono le certezze anche del presente azzurro, Gabbiadini, Destro due incognite, Bertolacci, Saponara e Borini talenti che avevano mercato e sogni di gloria futura, ancora fondamentalmente inespressa. Quella volta però furono garanzia di successo.

2004 – Tre top players e alcune mine vaganti

Andando indietro nel tempo è interessante notare come non fossero formate da nomi tanto altisonanti le formazioni che fecero meglio del 2013, e vinsero il torneo. Quella del 2004 aveva in De Rossi, Gilardino e Barzagli i punti fermi – diventati poi fenomeni del nostro tempo – e in mine vaganti come Rosina, Zaccardo e Bonera elementi che al tempo sembravano garantire un futuro ma che non si sono poi rivelati dei crack. Eppure fu quello l’ultimo successo colorato d’azzurro in una competizione Under 21 continentale, il che dimostra come gli episodi, l’amalgama e la stabilità dei singoli gruppi possono fare la differenza in un torneo molto breve che nel corso degli anni ha cambiato spesso formula.

Gilardino De Rossi Italia Under 21 2004LaPresse

2000 – Gattuso, Pirlo e Abbiati: asse portante azzurra e del futuro grande Milan

Un passo indietro al 2000 e alla squadra che Marco Tardelli condusse sul tetto d’Europa. I giovanissimi Gattuso e Abbiati, già milanisti; Pirlo e Baronio in uscita da una sorprendente Reggiana, Ventola (Bologna), Perrotta (Bari) e tanti “gregari” che senza immenso talento ma con la forza del gruppo ottennero un risultato grandioso, con Pirlo che decise la finale contro la Repubblica Ceca di Baros e Jankulowski – non proprio due campioni – e trascinò i suoi anche nel girone contro l’Inghilterra di Lampard e Carragher, segnando il decisivo rigore del 2-0 dopo il gol di Comandini. Era questa un’Under “normale”, che chiudeva il definitivamente il ciclo dei grandi successi degli anni ’90.

Gattuso Italia Under 21 2000LaPresse

1996 – Una squadra di fenomeni, impareggiabile

Quella del ’96 fu l’U21 più forte di sempre senza grossi dubbi, che possiamo far assomigliare a quella attuale per potenzialità e aspettative. Sotto la sapiente guida dell’indimenticato Cesare Maldini (allora a fine ciclo), sbocciavano talenti che hanno fatto (uno la fa ancora) la storia del nostro calcio: Buffon, Cannavaro, Nesta, Totti, Panucci, senza tralasciare Tommasi, Delvecchio e Tacchinardi, con Inzaghi e Vieri infortunati appena prima della spedizione e rimasti a casa. Dieci anni dopo, non a caso, questo nucleo vinse il Mondiale in Germania.

1994 – Il prosieguo di una dinastia

Più o meno lo stesso asse portante di cui sopra, con Inzaghi e Vieri in più, Totti, Nesta e Buffon in meno, ma un grande Toldo tra i pali. Allenatore il medesimo, Maldini, e una struttura di squadra che si stava già formando per poi arrivare alla maturità nell’Italia dei grandi all’Europeo del 2000 (argento) e successivamente al Mondiale del 2006.

2011, Cesare Maldini (AP/LaPresse)LaPresse

1992 – L’inizio dell’era Maldini

Furono tre edizioni da capogiro per gli azzurri quelle degli anni ’90, dove sono cresciuti i giocatori che nel corso degli anni sono diventati simboli della nazionale maggiore e dei successi che ci hanno fatto sognare. Quella del ’92 vedeva la prima infornata di campioni in erba, tra cui Albertini, Dino Baggio e Peruzzi sono quelli che negli anni successivi sono diventati protagonisti di altri eventi importanti con la maglia azzurra; ma gente come Muzzi, Melli e Buso (premiato come miglior giocatore del torneo), promesse del tempo, non vanno dimenticati.

Una divagazione nella storia per richiamare i bei tempi che furono e avvicinarci all’Europeo polacco con la speranza e la consapevolezza di avere una Under 21 potenzialmente molto forte, con giocatori che facilmente saranno protagonisti del nostro calcio negli anni a venire. In questo mese i ragazzi di Di Biagio hanno l’occasione di dimostrare di essere davvero la squadra più forte (almeno) degli ultimi 10 anni.