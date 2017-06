L'Italia Under 21 si qualifica alle semifinali se...

Novanta minuti con un solo risultato da inseguire e una buona dose di buona sorte. E’ questo ciò che deve sperare la Nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio per strappare il pass per le semifinali dell’Europeo in Polonia. La batosta contro la Repubblica Ceca ha complicato notevolmente la vita degli azzurrini che non hanno più il destino nelle proprie mani. Ecco nel dettaglio tutti gli scenari possibili per qualificarsi all’Europeo da primi nel girone (più complicato pensare di essere la migliore seconda)

L’Italia vince il girone C se…

- batte la Germania e la Repubblica Ceca non vince con la Danimarca

- sconfigge la Germania con almeno 3 gol di scarto, senza preoccuparsi del risultato della Repubblica Ceca

- vince con la Germania con 2 gol di scarto (dal 3-1 in su il 2-0 non basterebbe), senza preoccuparsi del risultato della Repubblica Ceca

L’Italia arriva migliore seconda se…

- Per sperare di accedere alle semifinali con questa modalità servono verosimilmente 6 punti e poi si andrebbe a guardare la differenza reti nei confronti del Portogallo (impegnato contro la Macedonia e potrebbe vincere con un punteggio molto ampio) che molto probabilmente arriverà seconda alle spalle della formidabile Spagna nel gruppo B. Lo scenario più verosimile per arrivare migliore seconda è se la Repubblica Ceca vince e l’Italia batte 2-0 la Germania.