La Germania affonda la Danimarca 3-0: Italia con le spalle al muro

La Germania ha demolito la Danimarca con un sonoro 3-0 ed è salita al comando del Gruppo C agli Europei Under21 2017 di calcio. I tedeschi infilano così il secondo successo consecutivo dopo aver battuto la Repubblica Ceca all’esordio ma la qualificazione alle semifinali è ancora lontana: non dovranno perdere sabato sera contro l’Italia per essere certi di entrare tra le magnifiche quattro.

Gli azzurri saranno invece costretti a battere i tedeschi (tra l’altro con particolari combinazioni di differenza reti) per poter proseguire il proprio cammino. La Repubblica Ceca, battendo la Danimarca già eliminata, farebbe un deciso passo in avanti.

La partita di questa sera è stata dominata dalla Germania che ha concesso pochissimo ai nordici, praticamente mai pericolosi nei pressi della porta difesa da Pollersbeck. Dopo aver faticato a sbloccare la partita, i tedeschi sono riusciti a trovare il bandolo della matassa nella ripresa e hanno affondato in serie: al 53′ Selke sfodera un destro a giro splendido, un bellissimo pallonetto dal limite dell’area su passaggio corto di Toljan; al 73′ il difensore Kempf si inventa una spettacolare girata di destro al volo su calcio d’angolo; al 79′ il neoentrato Amiri chiude in conti con una bella azione appena dentro l’area chiuso con un tiro che spiazza il portiere.