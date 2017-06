La Slovacchia travolge per 3-0 la Svezia ed è seconda nel Gruppo A, eliminati i campioni uscenti

La Slovacchia domina la partita e trova il successo per 3-0 con la Svezia agli Europei Under21. Nel primo tempo arrivano i gol di Chrien e Mihalík e nella ripresa quello di Šatka. Niente da fare per la Svezia, che non si rende quasi mai pericolosa ed esce così dal torneo.

La Slovacchia parte subito bene e dopo 5 minuti trova il gol del vantaggio: Mazáň metta in mezzo un pallone dalla sinistra per Chrien che insacca in rete con una conclusione ravvicinata. Al 22’ arriva il raddoppio firmato da Mihalík, su assist di Zreľák. La Svezia prova a reagire e ha la prima occasione da gol al 33’ con la conclusione di Cibicki, su cui ci arriva Chovan, che devia il pallone. Negli ultimi minuti la Slovacchia ha l’occasione di chiudere il match con il colpo di testa di Bero, che va a lato di poco.

Nel secondo tempo non cambia il copione del match, con la Slovacchia che controlla il gioco. Al 73’ arriva il terzo gol slovacco con Šatka, che imbuca in rete con un tiro preciso all’angolino basso. La Svezia prova la reazione di orgoglio e poco dopo ha una buona occasione con Strandberg, ma ancora una volta Chovan non si fa sorprendere. Il match si chiude quindi sul definitivo 3-0 a favore della Slovacchia.

La Slovacchia chiude così al secondo posto il Gruppo A, alle spalle dell’Inghilterra e dovrà quindi attendere i risultati degli altri gironi per capire se arriverà o meno la qualificazione. I campioni uscenti della Svezia vengono invece eliminati e devono quindi dire addio al sogno della doppietta.

