La Spagna conclude a punteggio pieno, il Portogallo vince ma è comunque eliminato

Vola la Spagna e non si ferma: nonostante la qualificazione alla semifinale fosse già in tasca, gli spagnoli superano la Serbia per 1-0 grazie ad un gol di Denis Suarez e si preparano nel modo migliore alla fase decisiva di questa competizione europea.

Al Portogallo invece non basta la vittoria per 4-2 sulla Macedonia, perché ai lusitani serviva vincere con tre gol di scarto per sperare ancora nella qualificazione. Questo risultato condanna la formazione portoghese ad abbandonare con anticipo l'Europeo, considerato che non può più tornare in corsa nemmeno per il ruolo di miglior seconda del seeding. Non basta il doppio vantaggio ottenuto dopo appena 22 minuti grazie alle reti di Edgar Ié e di Bruma. La Macedonia è tornata nel match al 40' grazie a Bardhi, il Portogallo in apertura di ripresa è tornato ad avere due gol di scarto grazie al 3-1 siglato da Podence. All'80' il 3-2 di markoski ha sostanzialmente spento le speranze del Portogallo, nonostante il 4-2 nel recupero del solito Bruma.