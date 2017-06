Le formazioni ufficiali di Italia-Germania: fuori Petagna, in attacco Bernardeschi e Berardi

Le formazioni ufficiali di Italia-Germania, match in programma alle 20:45 per la terza e ultima giornata del Gruppo C dell’Europeo Under 21.

Italia (4-4-2): Donnarumma; Conti, Rugani, Caldara, Barreca; Chiesa, Gagliardini, Pellegrini, Benassi; Berardi, Bernardeschi. All.: Di Biagio.

Germania (4-2-3-1): Pollersbeck; Toljjan, Stark, Kempf, Gerhardt; Dahoud, Arnold; Weiser, Meyer, Gnabry; Selke. All.: Kuntz.