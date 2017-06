Le pagelle di Italia-Germania Under 21

Italia

Gianluigi DONNARUMMA s.v. - Suda freddo quando Kempf lo supera dopo 6 minuti: gol annullato, per sua fortuna. Poi non deve compiere una parata che sia una.

Andrea CONTI 6,5 - Gnabry è un cliente tutt'altro che comodo e lo costringe a qualche sbavatura. La bravura dell'atalantino, però, è quella di rimediare sempre ai propri errori.

Mattia CALDARA 7 - In dubbio alla vigilia, torna a far coppia con Rugani e fa sfoggio di attenzione, concentrazione, cattiveria. Pochissimi i momenti in cui soffre.

Daniele RUGANI 7 - Lo scivolone (metaforico e non) contro la Repubblica Ceca è dimenticato. Guida la difesa da leader qual è, non facendo passare nemmeno uno spillo e controllando il temuto Selke.

Antonio BARRECA 6,5 - Bravo, molto bravo anche lui. Zitto zitto, fa sempre la cosa giusta non consentendo mai a nessuno di superarlo con facilità. Anche lui è una nota più che lieta della retroguardia azzurra.

Marco BENASSI 6,5 - Forse meno appariscente di Gagliardini e Pellegrini, ma anche lui lavora tantissimo a centrocampo svolgendo in maniera eccellente entrambe le fasi.

Roberto GAGLIARDINI 7 - Lavoro splendido in mezzo al campo. Splendido. Questo è il vero Gagliardini: quello che sa mettere il piede in interdizione e fa sentire la propria presenza. Il suo Europeo è iniziato stasera.

Lorenzo PELLEGRINI 7 - Che partita! Pressa, distribuisce palloni, si rende più volte pericoloso da fuori area. E dà un contributo fondamentale nell'azione in pressing che propizia il gol decisivo.

U21-EM: Deutschland gegen ItalienGetty Images

Domenico BERARDI 6 - Non offre una prestazione esaltante, questo no, ma fa le cose giuste al momento giusto, senza strafare. Peccato per il giallo che lo costringerà a saltare la semifinale (dall'86' Manuel LOCATELLI s.v.)

Federico BERNARDESCHI 7,5 - Finalmente! Ecco il Bernardeschi che tutti conoscono, quello che nelle prime partite non si era mai innalzato a protagonista. Schierato nell'inedita posizione di falso centravanti, svolge un lavoro totale e segna il gol decisivo. Serata indimenticabile.

Federico CHIESA 6 - Arma importantissima in contropiede, corre fino a spendersi ma spesso manca di lucidità. Meglio utilizzarlo a gara in corso? (dal 79' Andrea PETAGNA s.v.)

Ct. Luigi DI BIAGIO 7 - La mossa di giocare senza punte vere sembra un suicidio, ma si rivela azzeccata. Ma è tutta l'Italia a essere diversa da mercoledì. Il ct orchestra dalla panchina, i suoi ragazzi eseguono alla lettera.

Domenico Berardi Italia Germania Under 21 2017LaPresse

Germania

Pollersbeck 6,5; Toljan 6, Stark 5, Kempf 5,5, Gerhardt 6; Dahoud 5 (73' Jung), Arnold 5,5; Weiser 5,5 (76' Amiri s.v.), Meyer 5,5 (67' Philipp 5,5), Gnabry 6; Selke 5. Ct. Kuntz