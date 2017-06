Le pagelle di Repubblica Ceca-Italia 3-1: Disastro Bernardeschi e Petagna, Donnarumma insicuro

===Le pagelle dell’ITALIA===

Gianluigi DONNARUMMA 5 – In ritardo su primo e terzo gol. Non sereno, non reattivo.

Andrea CONTI 5 – Terzino nella difesa a quattro non convince. Spinge a tratti e dietro lascia spesso buchi invitati per gli esterni della Repubblica Ceca. Insufficiente.

Alex FERRARI 4,5 – Rispetto a Caldara è quattro categorie sotto. Male in tutti i gol subiti, insicuro in più di un’occasione.

Daniele RUGANI 4,5 – Lo scivolone del primo gol è tanto sfortunato quanto grave. Mette toppe qua e là provando a resistere. Poi crolla anche lui.

Davide CALABRIA 4,5 – A sinistra? No. Fuori ruolo, fuori giri, fuori posizione. Rivedibile.

Lorenzo PELLEGRINI 6 – Uno dei pochi a giocare come necessario. Si inserisce e attacca lo spazio, prova ad allargare il gioco.

Danilo CATALDI 5 – Il lancio per il gol di Berardi non ne aggiusta la valutazione. Preso in mezzo, lento di testa e nelle gambe, incapace di metter ordine a una squadra scollegata. (Dall’82’ CERRI SV)

Alberto GRASSI 5 – Bocciatura netta. Fuori dai tempi di gioco, timido in interdizione. Chance giocata male. (Dal 54’ CHIESA 7 – Top player in questa Italia. Ma non gioca titolare. Perché? Lo spiegherà Di Biagio. Ha gamba, voglia, determinazione e qualità. Imprescindibile.)

Federico BERNARDESCHI 4 – 40 milioni? Non scherziamo, per cortesia. I pari età della Repubblica ceca lo sovrastano. Due errori al tiro e troppe palle perse (11 per la precisione). Non dà alcun apporto, innervosenso con la sua indolenza compagni e tifosi. (Dal 75’ GAGLIARDINI 5,5 – Entra male, senza cattiveria. La sua fisicità sarebbe servita dall’inizio)

2017, Federico Bernardeschi, Repubblica Ceca-Italia U21, Getty ImagesGetty Images

Andrea PETAGNA 4 - Si presenta a tu per tu con Zima, sull’1-1 e cosa fa? Pallonetto morbido alto. Un vero attaccante lì butta giù la porta. Non basta il sacrificio: la poca mobilità e il disastroso senso del gol lo rendono ancora un attaccante mediocre. Non è detto che possa migliorare.

Domenico BERARDI 6 –Il gol è voluto, cercato. Sbaglia nei cross e in appoggio, quasi gli mancasse sicurezza. Con la caparbietà rimane in partita.

CT. Luigi DI BIAGIO 3 – Un danno. L’Italia non ha schemi, non ha idee, improvvisa. E allora la qualità non basta. Sbaglia formazione, cambi (perché Gagliardini e nuovo cambio modulo nel nostro miglior momento?) e gestione. Enormi responsabilità in questo ko.

===Le pagelle della REP. CECA===

ZIMA 7; HAVEL 6,5, LUEFTNER 7,5, SIMIC 7, HOLZER 6; SOUCEK 6,5, HUBINEK 6 (Dal 77’ CHORY 6,5); JANKTO 7,5, TRAVNIK 7, HASEK 6 (Dal 66’ HAVLIK 7); SCHICK 6 (Dall’81’ SACEK sv). CT. LAVICKA 7