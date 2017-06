Le pagelle di Spagna-Italia Under 21: Saul mostruoso, disastro Gagliardini

Italia

Gianluigi DONNARUMMA 5,5 - L'errore sul secondo gol di Saul, la mancata reattività con cui si getta sul pallone, è abbastanza evidente. Rimedia evitando un passivo più largo, ma non basta per promuoverlo.

Davide CALABRIA 6,5 - Una delle sorprese più liete dell'Italia, lui che così male aveva fatto con la Repubblica Ceca: deve affrontare a turno gente come Deulofeu e Asensio, ma per larghi tratti della gara li contiene benissimo.

Mattia CALDARA 6 - Tiene bene Sandro, pur tra qualche difficoltà. Anche lui può ben poco quando la Spagna inizia ad approfittare della superiorità numerica.

Daniele RUGANI 6 - Buone chiusure e la solita sicurezza al centro della difesa. Con Caldara i temuti spagnoli faticano tantissimo per più di un tempo. Peccato che poi salga in cattedra Saul (e con lui Gagliardini).

Antonio BARRECA 6,5 - Spinge meno rispetto a Calabria, ma in fase di copertura fa il suo senza perdere la testa contro i quotati avversari. Altra prestazione più che onesta del terzino granata.

Marco BENASSI 6 - Gli si può dire davvero poco: in parità numerica lascia in campo tutto, correndo tanto e partecipando al meglio alla manovra (dall'87' Lorenzo GARRITANO s.v.)

Roberto GAGLIARDINI 4 - Troppo, troppo falloso. L'arbitro lo avvisa già nel primo tempo, ma lui non ci sente e continua a commettere interventi irregolari. Risultato: espulsione e Italia in 10 già a inizio ripresa. Deleterio.

Lorenzo PELLEGRINI 5,5 - Come spesso accade è uno dei più pericolosi dalle parti della porta avversaria, ma il bis dopo la Danimarca non arriva. Discreto a centrocampo finché l'Italia rimane in 11, poi crolla rischiando di regalare ad Asensio un gol.

Federico BERNARDESCHI 6,5 - Potrà anche sbagliare qualcosa di troppo, ma ha il merito di non limitarsi mai a giocate facili. Suo il gol che, seppur per pochissimi minuti, illude la Spagna.

Andrea PETAGNA 5 - Qualche buono spunto ce l'ha, la lotta non manca mai, ma in fin dei conti non incide: a parte un destro centrale combina molto poco (dal 72' Alberto CERRI 5,5 - Con l'Italia sotto di un uomo e la Spagna in completo controllo della gara può far ben poco: 20 minuti senza storia)

Federico CHIESA 5,5 - Non benissimo. Anzi: corre come al solito fino a spendersi, ma con poca lucidità e pochissima concretezza (dal 62' Manuel LOCATELLI 5,5 - Gioca una mezz'ora in cui la Spagna ha il controllo quasi completo del gioco e del campo: la sua è una missione impossibile)

Ct. Luigi DI BIAGIO 6 - Ha forse la pecca di non pensare di sostituire Gagliardini, autore di un fallo dopo l'altro. Ma per il resto la sua Italia è gagliarda ed esce a testa alta.

+++

Germania

Kepa 6; Bellerin 6, J. Meré 6, J. Vallejo 6, J. Castro 6; Saul 8, M. Llorente 6,5, D. Ceballos 7,5 (89' Oyarzabal s.v.); Asensio 6,5, Sandro 6 (78' I. Williams s.v.), Deulofeu 6,5 (83' Denis Suarez s.v.). Ct. Celades 7