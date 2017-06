Non c'è pace per Yeray: il tumore si ripresenta, deve abbandonare l'Europeo Under 21

Per Yeray Alvarez si ripresenta l’incubo del tumore ai testicoli. Il giovane basco classe 1995, di proprietà dell’Athletic Bilbao, si è sottoposto ieri ad alcuni controlli che hanno riscontrato la presenza di un’anomalia che lo costringerà a sottoporsi a chemioterapia. Yeray aveva dovuto sconfiggere il primo insorgere della malattia nel dicembre scorso: venne operato e rientrò in campionato a febbraio contro il Barcellona.

Il basco inoltre era stato convocato dalla Spagna per gli Europei Under 21, a cui chiaramente non potrà più prendere parte: secondo quanto riporta il sito ufficiale dell’Athletic Bilbao, il giocatore dovrà restare lontano dai campi per i prossimi tre mesi per affidarsi alle cure necessarie. Una situazione, quella di Yeray, che ricorda molto ciò che ha vissuto Francesco Acerbi, difensore del Sassuolo, che dovette sconfiggere per ben due volte un tumore ai testicoli prima di tornare in campo.