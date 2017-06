Serbia e Macedonia non vanno oltre il 2-2, pareggio inutile per entrambe

Serbia e Macedonia non vanno oltre il pareggio agli Europei Under 21. Dopo un primo tempo dominato dalla Serbia, la Macedonia si risveglia nella ripresa e ribalta il risultato. Nel finale i serbi riescono però a riagguantare il match sul 2-2. Il primo tempo viene gestito dalla Serbia, che è subito più pericolosa degli avversari. Al 10’ arrivano due occasioni di fila per i serbi: prima una conclusione di Gačinović e poi un colpo di testa di Grujić. Il vantaggio arriva poco dopo, al 24’, in seguito ad un batti e ribatti in area, Gačinović si ritrova il pallone in posizione perfetta e insacca in rete da due passi. La Macedonia non riesce a reagire e la Serbia va vicina al gol del raddoppio al 35’ con la conclusione ravvicinata di Grujić, dopo un liscio di un difensore, che viene però respinta dal portiere. L’unico tiro della Macedonia arriva al 42’ su un calcio di punizione dalla distanza di Bardi, che viene deviato in corner da Milinković-Savić. Il primo tempo si chiude quindi sul punteggio di 1-0 a favore dei serbi.

Nel secondo tempo la Macedonia entra in campo più convinta e viene premiata al 62’ con un calcio di rigore, per fallo di mano commesso da Živković. Sul dischetto va Bardi, che trova l’incrocio dei pali e riporta il match in parità. I macedoni continuano a spingere e all’82’ completano la rimonta con il gol di Gjorgjev, che mette un pallone perfetto all’incrocio. La Serbia non ci sta e trova subito la reazione con la rete del pareggio all’89’ di Djurdjević con un colpo di testa sul secondo palo. Due minuti dopo i serbi hanno l’occasione di vincere il match con un colpo di testa di Živković, che si infrange però sul palo. Il match si chiude quindi sul definitivo 2-2.

Un pareggio inutile per entrambe le squadre, che restano pari all’ultimo posto del Gruppo B e sembrano così dover dire già addio alle speranze di qualificazione.