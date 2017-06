Spagna e Italia di fronte come nel 2013: talento a parte, adesso i nostri giovani giocano

Dove eravamo rimasti? Era il 2013, quando Italia e Spagna Under 21 si affrontarono nella finale dell’Europeo di categoria. Un po’ come accaduto un anno prima tra le nazionali maggiori, si trattò di una partita senza storia. 4-2 per la Rojita, niente da fare per i ragazzi allora allenati da Devis Mangia. Quell’incontro, però, nasceva su premesse non incoraggianti. Non tanto per questioni tecniche, quanto per il divario in termini d’esperienza degli undici in campo. Gli spagnoli potevano vantare 103,8 presenze ufficiali in media. Gli Azzurrini, invece, si fermavano a 83,27. Un 19,7% di match in più per i nostri rivali, una forbice che si ampliava addirittura fino al 65% se si prendevano in esame soltanto le partite disputate tra prime divisioni e competizioni UEFA. E adesso? Analizziamo i freddi numeri per capire come sono mutati gli equilibri.

Le presenze dell'undici titolare spagnolo:

GIOCATORE PRESENZE U21 NAZIONALE A + EUROPA ALTRE KEPA 20 0 23 141 BELLERIN 12 3 96 26 MERE' 14 0 25 53 VALLEJO 9 0 25 56 GAYA' 13 0 66 87 SAUL 23 3 128 57 M. LLORENTE 4 0 32 64 D. CEBALLOS 15 0 65 44 DEULOFEU 32 3 106 89 SANDRO 3 0 56 68 ASENSIO 16 3 66 65 TOTALE 161 12 688 750

Quattro anni fa, i giocatori della formazione di partenza della Rojita avevano già disputato 1142 partite ufficiali, adesso sono saliti a 1611. Da 103,8 presenze in media si è così arrivati a 146,4. Un aumento del 41% che si rispecchia soltanto in parte in un’altra crescita, decisamente più lenta. Quella delle presenze nelle competizioni più importanti (campionati di prima divisione e competizioni UEFA). La Spagna è passata da 652 a 688 partite. Sostanzialmente, un dato identico.

Saul Niguez LaPresse

Le presenze dell'undici titolare italiano:

GIOCATORE PRESENZE U21 NAZIONALE A + EUROPA ALTRE DONNARUMMA 6 4 68 4 FERRARI 7 0 22 30 CALDARA 11 1 31 51 RUGANI 18 3 73 49 BARRECA 12 0 28 58 BENASSI 26 0 126 6 GAGLIARDINI 5 1 32 57 PELLEGRINI 10 1 53 2 BERNARDESCHI 15 9 90 42 PETAGNA 6 1 41 64 CHIESA 5 0 32 2 TOTALE 121 20 596 365

La Spagna cresce, ma l’Italia non è da meno. Considerando la probabile formazione di martedì (e quindi al netto degli squalificati Andrea Conti e Domenico Berardi), gli Azzurrini sono saliti da 916 a 1102 presenze ufficiali. Il 20% in più rispetto al 2013. Un aumento che è addirittura impressionante se si considerano solamente match di prima divisione e competizioni UEFA, lì dove l’Italia è passata da 228 a 596 partite. Basterebbe sostituire Conti a Ferrari e Berardi a Chiesa per migliorare ulteriormente: 1299 partite totali disputate (118 in media contro le 82,27 del 2013, +41,8%) e 704 match tra massima divisione e competizioni UEFA contro i 228 di quattro anni fa.

Marco Benassi con la maglia del Under 21, LaPresseLaPresse

Il movimento si è rimesso in carreggiata

Mettiamo da parte il talento, almeno fino al calcio d’inizio, e rimaniamo in ambito statistico. Il confronto con la Spagna, adesso, non è più insostenibile. Anzi, se consideriamo Conti e Berardi come titolari, gli Azzurrini si trovano addirittura in testa per presenze in massima divisione e competizioni UEFA (+2,3%). Lì dove quattro anni fa eravamo indietro del 65%. Il gap, semmai, si ritrova ancora nel numero di partite complessive giocate con i big. Nel 2013 eravamo indietro del 19,7%, adesso del 31,5%. Ma, qui, incide non poco l’assenza delle "squadre b” nei nostri campionati. Forse l’ultimo tassello che manca al nostro movimento per rimettersi in pari con le migliori d’Europa.