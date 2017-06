Svezia-Inghilterra 0-0, Pickford para un rigore nel finale

Si chiude senza gol il match d’apertura degli Europei Under 21. Svezia-Inghilterra finisce 0-0 al termine di una partita giocata sostanzialmente in modo equilibrato da entrambe le squadre. Gli scandinavi, però, possono recriminare per il rigore sbagliato da Wahlqvist a dieci minuti dalla fine.

Primi dieci minuti che vedono l’Inghilterra tenere il possesso della palla, ma senza riuscire ad affondare contro una Svezia che ha deciso di aspettare gli avversari e ripartire in contropiede. Il primo squillo offensivo è di Abraham, che viene fermato da Cajtoft con un’ottima uscita.

Non è un primo divertente e gli scandinavi si fanno vedere per la prima volta nell’area inglese al 28′, quando Cibicki conclude al meglio una combinazione con Engvall, ma al momento di concludere non riesce a centrare la porta, mettendo alto sopra la traversa da buona posizione. L’ultima occasione dei primi quarantacinque minuti capita ancora sui piedi di Abraham, ma il centravanti inglese in acrobazia non inquadra la porta.

Molto più movimentato fin da subito il secondo tempo e al 57′ Cibicki va ad un passo dal vantaggio quando la sua conclusione centra la traversa. I campioni in carica hanno un’altra grande occasione per sbloccare la partita, ma il neo entrato Strandberg non trova lo specchio da buona posizione. Il doppio pericolo scuote l’Inghilterra, che pareggia il conto dei legni dopo la traversa colpita da Chilwell con un sinistro da fuori area.

Al 71′ Ward-Prose impegna Cajtoft, ma il numero uno svedese è bravo sulla punizione del centrocampista del Southampton. La Svezia, però, ha la grande occasione di portarsi avanti al minuto 80′ quando il direttore di gara assegna il rigore per il contatto tra Chilwell e Wahlqvist. Proprio il terzino destro si presenta sul dischetto, ma calcia debolmente centrale e Pickford riesce a respingere con una mano. Nel finale i ritmi calano e non succede più nulla, con le due squadre che conquistano il primo punto del loro Europeo.