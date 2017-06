Trionfo Germania: batte 1-0 la Spagna e si laurea campione d'Europa Under 21

A Cracovia la festa è tedesca. La Germania è campione d'Europa Under 21 per la seconda volta nella propria storia, 8 anni dopo la gioia svedese con Horst Hrubesch in panchina. La finale dell'Europeo finisce 1-0 per i ragazzi di Stefan Kuntz, che non si fanno travolgere dal favoritismo spagnolo della vigilia e infliggono alla Rojita l'unico ko di un torneo fin qui immacolato. Il più pesante, il più doloroso. Protagonista Mitchell Weiser, il migliore in campo: suo il gol che a fine primo tempo decide una gara per larghi tratti gestita meglio dai tedeschi. Così così invece la Spagna, che già nella semifinale contro l'Italia si era vista aprire le porte dall'espulsione di Gagliardini: i vari Ceballos, Saul, Asensio e Deulofeu sono meno in palla del solito, di occasioni nell'area di Pollersbeck se ne vedono pochine, e così il risultato finale è quasi inevitabile. Per la gioia dell'Italia, che rimane in vetta nell'albo d'oro della manifestazione: 5 successi per gli azzurrini (l'ultimo nel 2004, però), 4 per gli spagnoli. Una piccola vendetta sportiva dopo la delusione di martedì.

La cronaca della partita

Che sarà un primo tempo di marca tedesca è nitido sin da subito: Kepa deve deviare sopra la traversa un insidioso tiro-cross di Weiser, poi Meyer colpisce il palo con un perfetto colpo di testa in inserimento. Senza fortuna anche Arnold e Gnabry, i cui tentativi terminano a lato. Nel mezzo, solo Bellerin spaventa Pollersbeck con una spizzata imprecisa. Grande occasione ancora per Gnabry al 21': prima conclusione da dentro l'area respinta, seconda sparacchiata tra le mani di Kepa senza avversari di fronte a sé. Un dominio che sembra spegnersi verso l'intervallo, senonché la Germania finalmente passa: Toljan crossa, Weiser incorna di testa nell'angolo opposto, Kepa immobile e al 40' l'1-0 è realtà.

Dopo l'intervallo è un'altra Spagna: più convinti, i ragazzi di Celades sfiorano il pari con Asensio e con una botta da fuori di Saul, ben letta e deviata da Pollersbeck. Ma quando la Germania può ripartire, rischia di essere letale: Meyer viene stoppato da Vallejo, Gnabry viene ipnotizzato da Kepa in uscita, Kempf stacca bene su azione d'angolo ma non centra la porta per pochi centimetri. La grande occasione spagnola se la costruisce da solo Ceballos al 72': gran giocata tecnica e destro secco che manca di pochissimo il palo tedesco. Ci prova poco dopo anche Deulofeu: minaccia deviata in angolo da Stark. Finale di tensione, con Celades che inserisce Iñaki Williams e Borja Mayoral, sbilanciandosi col 4-2-4. Ma la Germania resiste, concede poco o nulla e alla fine canta sotto la pioggia di Cracovia: è campione d'Europa. Meritatamente.

La statistica chiave

Solo un tiro in porta in tutta la partita per la Spagna: quello di Saul a inizio ripresa. La fotografia perfetta delle difficoltà di Asensio e compagni.

Il migliore in campo

Weiser. Che partita! Segna il gol che regala l'Europeo alla Germania, ed è un gol meritato per la corsa, le iniziative e la brillantezza che porta nella manovra tedesca. Uomo dappertutto sulla trequarti.

Il peggiore in campo

Philipp. Completamente fuori dal gioco. Non trova mai il modo di rendersi utile e si vede pochissimo per tutta la partita. Basta un dato per fotografare la sua partita: ha toccato 9 palloni in 87 minuti.

Il tabellino

Germania (4-2-3-1): Pollersbeck; Toljan, Stark, Kempf, Gerhardt; Haberer (83' Kohr), Arnold; Weiser, Meyer, Gnabry (81' Amiri); Philipp (87' Öztunali). Ct. Kuntz

Spagna (4-3-3): Kepa; Bellerin, J. Meré, J. Vallejo, Jonny (51' Gayà); M. Llorente (83' B. Mayoral), Saul, D. Ceballos; Asensio, Sandro (71' I. Williams), Deulofeu. Ct. Celades

Arbitro: Benoit Bastien (Francia)

Gol: 40' Weiser

Note: ammoniti Saul (S), Arnold (G), Haberer (G), Stark (G), M. Llorente (S), Meyer (G), J. Vallejo (S)