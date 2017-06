Under 21, domani Spagna-Italia: pensando (anche) al Bernabeu serve gioco, non solo cuore

Ricapitolando: quel Gagliardini regista contro i danesi, che fiasco; e quella difesa lì, più cieca dei cechi; per tacere di Di Biagio, ma è un allenatore? Adesso che c’è del dolce in Danimarca, finalmente, e la Germania ha «accettato» cristianamente di porgere l’altra guancia pur di evitare la Spagna («Der biscottinen»), fermi tutti e si ricomincia. Non saremmo italiani se non vivessimo di eccessi, di capriole, di fughe dalla banalità del normale.

E così, martedì, semifinale dell’Europeo under 21: Italia-Spagna. Fu la finale dell’edizione 2013, 4-2 per la rossa. Sarà lo snodo cruciale delle eliminatorie mondiali al Bernabeu, il 2 settembre: dovremo vincere a Cracovia, dovremo vincere a Madrid. Favoriti sono loro, e su questo non ci piove. Ai nostri, fra parentesi, mancheranno Conti e Berardi, squalificati. In marzo, a Roma, ci batterono 2-1 in amichevole. Per un tempo ci nascosero la palla, salvo rischiare la frittata del pari quando, ridotto lo strappo, la mettemmo sul «casino organizzato» (Eugenio Fascetti, anni Ottanta).

La Spagna, «questa» Spagna, è più forte a livello individuale (Asensio, Deulofeu, Saul Niguez, Bellerin) e sul piano collettivo, soprattutto dalla cintola in su. Alterna il torello a triangoli stordenti, non è proprio impeccabile nei centrali difensivi, ma nessuno è perfetto. Di Biagio ha sorpreso i tedeschi con Berardi e Chiesa larghi più Bernardeschi falso nove. Per conservare lo stesso impianto, basterebbe inserire Garritano al posto di Berardi. Con Petagna, viceversa, si torna sul classico. Sarà Calabria, immagino, ad avvicendare Conti, pedina preziosa. A meno che il ct non voglia sterzare sul 3-5-2, come fecero Conte a Parigi e Ventura a Torino.

O la va o la spacca: meglio così, tutto sommato. Mi è piaciuto molto il centrocampo di sabato (Pellegrini, Gagliardini, Benassi) che, invece, mi aveva deluso all’esordio. E con Caldara, la difesa tutta, Rugani incluso, sembra più solida, meno avventurosa. Con i cechi si commise l’errore, pur di disarmare Schick, di lasciare che si armassero gli altri. Con Asensio e c. dovremo fare una partita di testa e non solo di cuore. La speranza è che la squadra recuperi le energie spese. E che il pressing sia collettivo e non episodico, come a volte la fatica determina.

Fondamentali saranno, nello spaccare l’equilibrio, i dribbling di Bernardeschi e Chiesa e, più in generale, i movimenti senza palla, indispensabili per dettare i lanci. Finora abbiamo segnato con i centrocampisti (Pellegrini), le «ali» (Berardi, Bernardeschi) e il centravanti (Petagna). Al passivo, in compenso, tre tiri e tre gol, tutti nella stessa partita (la seconda, con i cechi): da Donnarumma, notizie scarse (e non è detto che sia necessariamente un male). Occhio ai blitz di Bellerin e ai ricami di Llorente. Il tecnico, Celades, procede con il pilota automatico, che quasi sempre basta. Quasi, appunto. La prudenza non è nemica del coraggio, a patto che non si trasformi in paura. La vostra opinione?