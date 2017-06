VIDEO - La fantastica rovesciata di Lorenzo Pellegrini che ha lanciato l'Under 21

Come iniziare l’Europeo Under 21 nel migliore dei modi. Dopo un primo tempo di sofferenza, è stata questa splendida rovesciata di Lorenzo Pellegrini a incanalare Italia-Danimarca sui binari giusti per i ragazzi di Gigi Di Biagio. Una prodezza già candidata a entrare tra i gol più belli del torneo, ovviamente insieme alla saetta scoccata da Marco Asensio nel debutto della Spagna contro la Macedonia.

" Ho visto la palla vicina e ho giocato d'istinto. La rovesciata è nata così, per fortuna è andata bene. Era importante, al di là di tutto, sbloccare la partita dopo un primo tempo difficile. - Lorenzo Pellegrini "