Evra non convocato per il Bologna. Addio in vista?

Nella lista dei convocati di Massimiliano Allegri per Juventus-Bologna, non c'è Patrice Evra, e questa esclusione non può che alinmentare le voci di addio del francese. Negli ultimi giorni ha infatti tenuto banco la questione legata all’addio del laterale sinistro che, stando alle voci provenienti dall'Inghilterra, ha espresso la volontà di Evra di tornare a Old Trafford. Nelle ultime ore però, anche in Spagna è rimbalzata la questione, con Evra accostato al Valencia. Voci sempre smentite dalla società bianconera. Ma, come dice Sherlock Holmes, due indizi fanno una prova. E se prima la Juve aveva smentito qualsiasi voce, stasera ha dato un forte segnale escludendo Evra dai convocati. Adesso sembrano non esserci più dubbi su un suo addio. Anzi, uno c’è: United o Valencia?

