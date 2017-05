Arsenal, trionfo da record in FA Cup: sfuma il "Double" per il Chelsea di Conte

E' il giorno della rivincita per Arsène Wenger che, dopo le tante critiche incassate, guida l'Arsenal alla conquista dell'ennesima FA Cup: la tredicesima della storia dei Gunners, di cui 7 con il tecnico francese in panchina. L'Arsenal salva così la stagione dopo la mancata qualificazione alla Champions League e lo fa con pieno merito: il Chelsea di Conte è sembrato appagato dalla vittoria del campionato e ha visto sfumare il "Double", un'impresa riuscita solo ad Ancelotti tra gli allenatori italiani, sempre alla guida dei Blues nel 2010. A decidere la partita sono il solito Sanchez e Ramsey mentre il Chelsea si sveglia troppo tardi e il pareggio di Diego Costa, arrivato in inferiorità numerica per il rosso a Moses, dura solo tre minuti. Wenger spera che la terza affermazione negli ultimi quattro anni nella "sua" competizione preferita valga un altro anno alla guida dei Gunners.

La cronaca della partita

Pronti-via e il Chelsea è già sotto dopo 5': Sanchez si sistema il pallone con un controllo sospetto tra braccio e petto, Ramsey in netto fuorigioco si ferma appena in tempo e il cileno con l'esterno supera Courtois. Dopo un conciliabolo tra arbitro e secondo assistente, la rete viene convalidata. I Gunners dominano e Ozil sfiora il 2-0 con un tocco sotto: Cahill salva sulla linea un gol già fatto. Welbeck di testa trova il palo quindi Ramsey sbaglia da zero metri. Il Chelsea si sveglia solo nel finale di frazione e Diego Costa beffa Holding, ma Ospina gli chiude lo specchio. Welbeck ha un'altra chance ma il solito Cahill ci mette una pezza. Xhaka da fuori esalta Courtois mentre Pedro calcia malamente dal cuore dell'area.

Nella ripresa, il Chelsea entra con un altro atteggiamento: Ospina fa buona guardia su Kanté e Moses quindi Bellerin butta via un rigore in movimento. Moses, già ammonito, si fa cacciare fuori per una simulazione che gli costa il secondo giallo. Al 76' Willian serve Diego Costa che segna il pareggio in un fazzoletto. Passano tre minuti e il neo entrato Giroud tiene vivo un pallone che con un cross diventa preda di Ramsey: colpo di testa e 2-1. Nel finale Diego Costa non riesce a superare Ospina mentre Ozil colpisce un palo incredibile in contropiede.

La statistica chiave

13 – I trionfi dell'Arsenal in FA Cup: nessuno come i Gunners nella storia del calcio inglese. Di questi successi 7 portano la firma di Wenger: nessun tecnico ne può vantare così tanti.

Il migliore in campo

Alexis Sanchez : il suo primo tempo spacca la partita. È immarcabile e con il settimo gol nelle sue ultime 5 partite da titolare a Wembley tra club e nazionale dimostra di avere un feeling eccezionale con questo stadio. Divino.

Il peggiore in campo

David Luiz : si addormenta sul colpo di testa di Ramsey e l'errore costa la sconfitta. Nell'occasione sembra uno spettatore non pagante. Inadeguato.

Il tabellino

Arsenal (3-4-2-1): Ospina; Holding, Mertesacker, Monreal; Bellerin, Ramsey, Xhaka, Oxlade-Chamberlain (83’ Coquelin); Ozil, Sanchez (93’ Elneny); Welbeck (78’ Giroud). All. Wenger

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kanté, Matic (61’ Fabregas), Alonso; Pedro (72’ Willian), Diego Costa (88’ Batshuayi), Hazard. All. Conte

Arbitro: Anthony Taylor

Gol: 5' Sanchez (A), 76' Diego Costa (C), 79' Ramsey (A)

Note: al 68' espulso Moses (C) per doppia ammonizione; ammoniti Monreal, Holding, Kanté, Xhaka, Coquelin