Chelsea e Manchester City avanti tutta, clamoroso 4-3 del Tottenham

Chelsea, Manchester City e Tottenham si qualificano per gli ottavi di finale della FA Cup. I Blues di Antonio Conte hanno travolto per 4-0 il Brentford, compagine di seconda divisionem con le reti di Willian, Pedro, Ivanovic e rigore di Batshuayi. Il Manchester City ha di Pep Guardiola ha battuto in trasferta il Crystal Palace 3-0 con gol di Sterling, Sane e Yaya Toure.

Sofferta la vittoria del Tottenham sul Wycombe Wanderers, squadra di quarta serie: 4-3 il finale per gli Spurs, sotto 0-2 (doppietta Hayes) e capaci di ribaltare il risultato con Son Heung-Min, Janssen su rigore, nuovo vantaggio di Thompson e gol finali di Alli e ancora Son Heung-Min.

Passano il turno anche il Middlesbrough, 4-3 all'Accrington Stanley altra squadra di quarta serie, e l'Oxford Utd compagine di terza serie che ha battuto a sorpresa per 3-0 il Newcastle di Rafa Benitez.