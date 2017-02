Come si prepara il Sutton United per l'Arsenal? Mangiando chicken nuggets al McDonalds

Dopo il Lincoln City questa sera ci proverà il Sutton United a fare la storia nel match più importante della sua storia: l’ottavo di finale di FA Cup contro l’Arsenal. La gara si giocherà al Gander Green Lane, uno stadio in erba artificiale con una capienza di appena 5.000 tifosi che sperano nell’upset contro una delle storiche big del calcio britannico, che avrà grande voglia di riscatto dopo il 5-1 rimediato nella trasferta di Champions all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco.

Tra coloro che scenderanno in campo e proveranno a ribaltare un pronostico scontato ci sarà anche Nicky Bailey, 32enne centrocampista con un passato in Championship e Premier League, che nelle ultime ore ha fatto sorridere con le sue dichiarazioni sulla sua personalissima dieta, completamente priva di vegetali e all’insegna del junk food…

" La mia dieta mi ha portato dove sono. Non sono un salutista – ha confessato al Sun – Penso di non aver mai mangiato un’insalata in vita mia, o della verdura. Quando ero un bambino mia madre ha tentato di farmi mangiare verdura ma non c’è riuscita, perché mi faceva stare male. Questo regime alimentare però non mi ha impedito di fare il calciatore di professione. Il mio pasto prepartita è lo stesso da anni e non cambierà certo perché giocherò contro l’Arsenal, mangerò nove chicken nuggets di McDonald’s come sempre. "

Bailey ha anche rivelato di non essere per nulla in ansia per questo match…

" Per noi questa non è la partita della vita ma un premio, un’occasione che non ci aspettavamo di avere ed è arrivata perché ce la siamo meritata. Io personalmente proverà a lasciare il marchio, se qualcuno proverà a saltarmi: mi farò sentire. Non entrerò sporco, non sono quel tipo di giocatore. Però sono un mediano ed essere intenso ed aggressivo è uno dei miei compiti…. "