Conte: "Doppietta Premier-Fa Cup? Non sarà facile"

"Dobbiamo prestare grande attenzione perché questa squadra ha mostrato nel recente passato che ha la possibilità di battere una grande squadra come Liverpool e Stoke City". Lo ha detto Antonio Conte, allenatore del Chelsea, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita valida per il quinto turno di Fa Cup contro il Wolverhampton Wanderers.

Il Chelsea è in fuga in testa alla classifica di Premier League, con un vantaggio di otto punti sul secondo posto Tottenham Hotspur, Conte ha detto che vincendo sia campionato che Coppa in questa stagione sarebbe un gran chiedere. "Non sarà facile, in campionato ci sono sei squadre molto forti contro cui combattere fino alla fine per vincere il titolo", ha aggiunto Conte. Intanto In Fa Cup si rivedrà John Terry. "Tutti i giocatori sono disponibili, ma ci sono situazioni che sono meglio tenere sotto controllo. A Marcos Alonso e David Luiz avranno la possibilità di dargli una settimana per recuperare e prepararsi per la prossima partita", ha concluso Conte.