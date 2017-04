Conte vola in finale di FA Cup! Prova di forza a Wembley, Tottenham battuto 4-2

Una partita meravigliosa, vinta dalla squadra più forte. Non la più bella, ma la più cinica. Antonio Conte porta il Chelsea in finale di FA Cup cinque anni dopo l'ultima volta, quando fu un altro italiano a giocare e vincere la finale contro il Liverpool, ovvero Roberto Di Matteo. Finisce 4-2, con un Chelsea cinico e spietato, bravo a colpire sempre nel momento migliore del Tottenham. Gli Spurs giocano una grandissima partita ma non basta, Conte azzecca tutti i cambi: Willian dal primo minuto, ed il brasiliano lo ripaga con una doppietta, ed Hazard inserito solo per l'ultima mezz'ora, ed il belga gli regala il gol del 3-2 e l'assist per il 4-2 di Matic. La più cinica vince, nonostante il Tottenham abbia giocato una partitia gagliarda e di grande qualità, costruendo molto ma cadendo sotto i colpi di una formazione che ha saputo aspettare e colpire nei momenti giusti. Ora i Blues attenderanno la vincente dell'altra semifinale, che si giocherà domani, tra Arsenal e Manchester City. L'atto finale, sempre a Wembley, è in programma il 27 maggio e Conte può contare sulla buona tradizione degli allenatori italiani alla guida del Chelsea: le ultime due finali, giocate e vinte dal Chelsea, vedevano in panchina un italiano, prima Ancelotti e poi Di Matteo.

Willian of Chelsea celebrates scoring his sides first goal with David Luiz of Chelsea and Nathan Ake of Chelsea during The Emirates FA Cup Semi-Final between Chelsea and Tottenham Hotspur at WembleyGetty Images

La cronaca

Il Chelsea inizia a ritmi altissimi e trova subito il gol del vantaggio: Pedro si conquista una punizione al limite per fallo di Alderweireld, Willian la batte sul palo di Lloris e trova il vantaggio immediate. Gli Spurs rispondono con forza e chiudono il Chelsea nella sua metà campo, nonostante in ripartenza gli uomini di Conte siano sempre pericolosi e la variabile Kantè mette in difficoltà il Tottenham. Al 18’, su assist di Eriksen, Harry Kane si abbassa e con la nuca, sul primo palo, anticipa Ake e batte Courtois sul palo opposto. Il Tottenham gioca meglio, molto meglio del Chelsea che nel primo tempo rinuncia a Costa ed Hazard, ma sono i Blues a tornare avanti: al 42’ Son interviene in scivolata su Moses e Atkinson non ha dubbi, è rigore. Sul dischetto si presenta Willian, che spiazza Lloris e riporta avanti il Chelsea. In apertura di ripresa, parte di nuovo a fionda il Tottrnham e al 52’ arriva il pareggio: grande cross di Eriksen per Alli che si inserisce tra David Luiz ed Azpilicueta e segna il 2-2 di sinistro. Conte decide che è giunto il momento di rischiare e al 61’ inserisce sia Hazard che Diego Costa. Ed il cambio sortisce i suoi effetti: al 75’ su una respinta da corner di Walker, Hazard raccoglie il pallone al limite e scarica un sinistro alle spalle di Lloris per il 3-2. All’80’ ancora Hazard mette lo zampino sul gol del 4-2: servizio per Matic, che di sinistro butta giù la porta dai trenta metri, palla sotto l’incrocio e Tottenham in ginocchio.

Chelsea's Brazilian midfielder Willian celebrates his goal during the FA Cup semi-final football match between Tottenham Hotspur and Chelsea at Wembley stadium in London on April 22, 2017.Getty Images

Il tweet

La statistica chiave

3 - Le ultime tre finali di FA Cup hanno un comune denominatore, un allenatore italiano: nel 2009/2010 Carlo Ancelotti, nel 2011/2012 con Roberto di Matteo ed ora con Antonio Conte. Nei due casi precedenti, sono arrivate due vittorie.

Il migliore in campo

Eden HAZARD – Entra e cambia la partita, come sanno fare solo i fenomeni: segna il 3-2, ispira il 4-2 e spezza la resistenza degli Spurs.

Il peggiore in campo

SON – Fa fatica a fare tutta la fascia come gli chiede Pochettino, lui che è più propenso ad attaccare, ed in fase difensiva commette la frittata con il fallo da rigore su Moses. “Difensore scivoloso, difensore pericoloso”.

Il tabellino

CHELSEA (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Ake; Moses, Kante, Matic, Alonso; Willian (dal 61’ Hazard), Batshuayi (dal 61’ Diego Costa), Pedro (dal 74’ Fabregas). All.: A.Conte

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Dier, Alderweireld, Vertonghen; Trippier, Wanyama (dall'80' N'Kodou), Dembele, Son (dal 68’ Walker); Eriksen, Alli, Kane. All.: M.Pochettino

ARBITRO: Atkinson

GOL: al 5’ Willian, al 18’ Kane, al 43’ Willian rig., al 52’ Alli, al 75’ Hazard, all’80’ Matic.